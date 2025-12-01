به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف، ظهر دوشنبه در دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی با بیان اینکه این جلسات یادآور روحیه مطالبهگری دوران دانشجویی است، گفت: نگاه مطالبه گرانه دانشجو از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب بوده و جریان دانشجویی باید همچنان پرچمدار این رویکرد باشد.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در مقابله با استبداد و سلطه، تأکید کرد که الگوی ایستادگی دانشجویان در آذر سال ۱۳۳۲ همچنان برای جنبش دانشجویی الهامبخش است.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس با اشاره به پیشرفتهای علمی دانشگاههای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دانشگاه شیراز امروز در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر ثبتشده در نظام رتبهبندی تایمز، رتبه ۱۰۹ را کسب کرده است و این دستاوردها باید بیشتر مورد توجه رسانهها و تشکلهای دانشجویی قرار گیرد.
وی با گلایه از کمتوجهی جریان دانشجویی به مسئله جهش علمی و مطالبهگری افزود: دانشجو باید علاوه بر طرح دغدغههای صنفی و اجتماعی، جریانسازی علمی را نیز دنبال کند. اگر دانشگاه موتور تولید علم و طرحهای نو نباشد، مسیر تحقق ایران قوی کُند خواهد شد.
رئوف از آمادگی کامل معاونتهای صدا، سیما، خبر و فضای مجازی مرکز فارس برای همکاری با تشکلهای دانشجویی خبر داد و گفت: درهای صداوسیما به روی دانشگاه باز است. اما این همکاری زمانی مؤثر خواهد بود که تشکلها نیز فعالانه مراجعه کنند، پیشنهاد بدهند و برنامه مشترک طراحی کنند.
وی با اشاره به موفقیت برخی برنامههای علمی و دانشجویی صداوسیما مانند «صدرا» و «رادیو دانشگاه» گفت که این برنامهها با وجود محدودیتهای مالی و تولیدی، توانستهاند ارتباط مؤثری با اساتید، دانشمندان و جامعه علمی برقرار کنند.
مدیرکل صداوسیمای استان فارس همچنین بر ضرورت وحدت میان تشکلها، تقویت فرهنگ تجلیل از اساتید و دانشجویان ممتاز، و حضور رسانه در محیطهای دانشجویی تأکید کرد و گفت: تشکلهای انقلابی میتوانند با محوریت جهاد علمی، فضای دانشگاه را به سمت همافزایی و انسجام بیشتر سوق دهند.
وی از تشکلها درخواست کرد که فهرست ایدهها، ظرفیتها و سوژههای پیشنهادی خود را برای تولید برنامههای مشترک ارائه کنند و افزود که صداوسیما آمادگی دارد در قالب برنامههای گفتوگومحور، تریبون آزاد و روایت مسائل دانشگاه، صدای دانشجویان را به صورت حرفهای منعکس کند.
لازم به ذکر است؛ در این نشست صمیمی، ضرورت تقویت تعامل دانشگاه و رسانه، جریانسازی علمی، بازخوانی نقش دانشجو در مطالبهگری مسئولانه و ارتقای همکاریهای مشترک مورد تأکید قرار گرفت.
