۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک در هراز

ساری - مسیر جنوب به شمال محور کرج - چالوس و آزادراه تهران شمال برای تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شد.

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل تخلیه بار ترافیکی، محور کرج و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال مسدود و یک‌طرفه شده است و با نظر پلیس، این محدودیت به منظور تسهیل در جریان ترافیک اعمال شده است.

وی همچنین اشاره کرد: مسیرهای جایگزین در محور هراز به طور موقت برای عبور هموطنان در نظر گرفته شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محو، کندوان به ویژه در مناطق ماسال به سیاه بیشه، به صورت نیمه سنگین و تا حدی سنگین مشاهده می‌شود.

صادقی یادآور شد: وضعیت ترافیکی در سه‌راهی چلاو هراز نیمه سنگین تا سنگین است و هیچ مداخله خاصی در این منطقه گزارش نشده است.

