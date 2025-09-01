محور کندوان یکطرفه شد

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط آب و هوایی محورهای استان را اعلام کرد و افزود: مسیر شمال به جنوب محور چالوس کرج و آزادراه تهران-شمال با نظر پلیس راه برای تخلیه پاره ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین هراز، سوادکوه و رشت-قزوین امکان‌پذیر می‌باشد.

صادقی با اشاره به وضعیت ترافیک در محورهای استان گفت: در حال حاضر ترافیک محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پله‌زنگوله تا تونل البرز تا سیاه سنگین است.

وی ادامه داد: ترافیک محور هراز در هر دو مسیر از محدوده کلاس تا نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده و محور سوادکوه محدوده درون شهری پل سفید نیز با ترافیک نیمه سنگین تا سنگین مواجه است و تردد در محور کیاسر به صورت روان در جریان است.

وی درباره وضعیت آب و هوایی محورهای استان نیز بیان داشت: در حال حاضر هیچ گونه مداخلات جوی خاصی مشاهده یا گزارش نشده و شرایط جوی مساعد است.