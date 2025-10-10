جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در مسیر برگشت

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از انسداد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد و گفت: این تصمیم برای تخلیه بار ترافیکی مسیر بازگشت اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال، از سمت تهران و کرج به مقصد چالوس، با نظر پلیس راه تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی فعلی محورهای مواصلاتی استان مازندران افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های مرزن‌آباد تا طوری و ولی‌آباد، به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با بیان اینکه تردد در محور هراز نیز در برخی نقاط با ترافیک سنگین همراه است، گفت: در محور هراز، ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های بایجان و رینه، نیمه‌سنگین تا سنگین است.

وی وضعیت محورهای سوادکوه و کیاسر را روان عنوان کرد و گفت: در این دو محور، تردد بدون مشکل و به‌صورت عادی در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین با اشاره به شرایط جوی در راه‌های ارتباطی استان گفت: بر اساس گزارش‌ها، هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده یا گزارش نشده است.