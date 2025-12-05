خیز آرژانتین برای رقابت در بازار جهانی پسته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آرژانتین به سرعت در حال بالا بردن سطح زیر کشت پسته در مناطق خشک خود است و قصد دارد با استفاده از شرایط آب و هوایی خود که مناسب کشت پسته است، بخشی از تقاضای این ماده غذایی در بازار جهانی را تأمین کند.

بر اساس اعلام شبکه ملی مطالعه درختان پسته در آرژانتین، سطح زیر کشت پسته در این کشور طی ۵ سال گذشته ۵ برابر شده و به ۲۵ هزار هکتار رسیده که بیشتر آنها در منطقه سن خوان واقع هستند.

شبکه مذکور اعلام کرده که ۶۵ هزار کیلو متر مربع معادل ۱۶ میلیون هکتار زمین در آرژانتین را که مناسب کشت پسته بوده، شناسایی کرده است.

در حال حاضر آمریکا، ایران و ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پسته در جهان به شمار می‌روند و تولید آنها بسیار بیشتر از آرژانتین است، اما هم اکنون آرژانتین تنها تولیدکننده عمده پسته در منطقه آمریکای جنوبی به شمار می‌رود و تولیدکنندگان آن می‌گویند که این کشور ظرفیت آن را دارد که به یکی از صادرکنندگان عمده پسته در جهان تبدیل شود.

با توجه به آنکه فرایند کاشت درخت پسته تا برداشت عمده از آن ۷ سال طول می‌کشد، بسیاری از زمین‌های زیر کشت پسته در آرژانتین از سال ۲۰۲۷ میلادی شروع به باردهی خواهند کرد.