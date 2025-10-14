مناقشات نظامی و تهدید جدی امنیت غذایی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز جهانی غذا و نیز روز جهانی زنان روستایی و عشایری نهمین همایش ملی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
فرخ طایرو، نماینده سازمان فائو در ایران در این مراسم گفت: امروز ۸۰ سال از تاسیس سازمان فائو میگذرد و طی این سالها تلاش فائو گردهم آوردن کارشناسان در حوزه امنیت غذایی بوده و برای تأمین غذا تمام جهانیان تلاش کرده است.
وی افزود: جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر رسیده و توانستهایم با علم و کشاورزی مدرنیزاسیون شده تولید غذا را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: پیشبینی کارشناسان این است، کره زمین با ویژگیهایی که دارد میتواند بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد نفر را تغذیه کند.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان از عدم تغذیه مناسب در رنج بودند، تصریح کرد: این جمعیت امروز با تلاشهای انجام شده از سوی سازمانهای بینالمللی به ۸۲۸ میلیون نفر کاهش یافته است.
نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به برخی مشکلات در تأمین امنیت غذایی جهان، یادآور شد: با تمام تلاشهای انجام شده همچنان شاهد هستیم بخشی از جمعیت جهان وضعیت خوبی در امنیت غذایی ندارند که به تغییرات اقلیمی و خشکسالی برمیگردد؛ اما تهدید جدی امنیت غذایی در جهان از جانب مناقشات نظامی است.
این مقام بینالمللی با اشاره به شعار روز جهانی غذا، گفت: «دست در دست یکدیگر و حرکت به سوی آینده بهتر» این شعار نشان میدهد برای تحقق این امر مهم فقط با همکاری نزدیک بخشهای مختلف جهانی ممکن است. البته در این مسیر نقش زنان روستایی و عشایری در امنیت غذایی غیرقابل انکار است.
طایرو تصریح کرد: امروز کشورهایی از توازن در امنیت غذایی برخوردار هستند که این موضوع را سرلوحه برنامهها و سیاستگذاریهای خود قرار دادهاند.
نماینده سازمان فائو در ایران تاکید کرد: فائو نگاه ویژه به نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی دارد و در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین بذر مقاوم به تهدیدات زیستمحیطی در محصولاتی چون پسته، زعفران و خرما همکاری دارد.
