صادرات مرکبات به چین و سیب به فیلیپین برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه درآمد ارزی صادرات محصولات باغی از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته که حاصل تقویت دیپلماسی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: با انجام دیپلماسی وزارت جهاد کشاورزی برای نخستین بار مرکبات ایران به چین و سیب به فیلیپین صادر شد.
وی در مورد صادرات پسته نیز گفت: سال گذشته به دلیل اختلافات فنی، اتحادیه اروپا میخواست صادرات پسته ایران را ممنوع کند که با اقدامات انجام شده و رفع اختلافات توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی با صادرات پسته به دست آوریم.
وی سطح باغات پسته کشور را ۶۰۰ هزار هکتار عنوان و اظهار کرد: پسته گونهای سازگار، کم آب بر و مقاوم به شوری است و دارای مزیت نسبی در تولید و صادرات است.
برومندی از افزایش ۶ درصدی تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: با وجود خشکسالی بی سابقه، تحریمها و افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهادههای کشاورزی و افزایش هزینههای تولید در یک سال اخیر دولت چهاردهم، تولید محصولات حدود ۶ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل آن نشان میدهد.
وی با اشاره به حوزه میوههای گرمسیری عنوان کرد: در این حوزه، تولید موز از ۱۸۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد.
وی در همین حال گفت: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پروژهای به صورت پایلوت اجرا شد که ضمن افزایش تولید در واحد سطح در ادامه ۵ هزار هکتار به سطح زیر کشت موز استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان اضافه میشود و در چند سال آینده بخش قابل ملاحظهای از نیاز کشور در داخل تولید خواهد شد.
