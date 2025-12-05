  1. استانها
براتی‌زاده: مقاومت حکیمانه تنها راه مقابله با زورگویان است

بجنورد- امام جمعه موقت بجنورد با تأکید بر اینکه قدرت‌گیری در برابر زورگویان جهانی بدون مقاومت هوشمندانه ممکن نیست، گفت: وحدت ملی و تقویت توان دفاعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با تأکید بر ضرورت رعایت «تقوای زبان» در جامعه، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقوا، تقوای گفتار است؛ در شرایطی که جامعه با دروغ، تهمت، شایعه و خشونت کلامی درگیر است، اصلاح زبان یک ضرورت اجتماعی است.

وی با اشاره به آمار جرایم زبانی در خراسان شمالی افزود: طی هشت ماه امسال بیش از ۴۰ هزار پرونده به دادسراهای استان وارد شده که حدود هشت هزار پرونده آن مربوط به توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب است؛ آماری که نشان‌دهنده ضعف در کنترل رفتارهای گفتاری است.

امام جمعه موقت بجنورد تأکید کرد: قسمت قابل توجهی از معضلات اجتماعی ناشی از بی‌اخلاقی کلامی در فضای حقیقی و مجازی است و قرآن و اهل بیت (ع) برای پیشگیری از این آسیب‌ها بر سخن نیک، گفتار سنجیده و دوری از شایعه و قضاوت عجولانه تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده با گرامیداشت فرارسیدن روز دانشجو گفت: دانشجو قلب تپنده دانشگاه و موتور محرک علمی و اجتماعی کشور است؛ دانشجویان باید پرسشگر، مسئولیت‌پذیر و مطالبه‌گر باشند و مسئولان نیز نسبت به خواسته‌های به‌حق آنان ازجمله کیفیت آموزشی و نیازهای رفاهی توجه کنند.

وی با بیان اینکه جامعه نیز انتظاراتی از این قشر دارد، افزود: دانشجویان باید مراقب باشند ابزار جریان‌های سیاسی و رسانه‌های بیگانه نشوند؛ امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت، انسجام و نقش‌آفرینی هوشمندانه دانشجویان است.

مسئله زن، فرهنگ اسلامی و نقد نگاه غرب

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه زن در نگاه اسلام را مبتنی بر کرامت، مدیریت و نقش‌آفرینی دانست و اظهار کرد: زن در خانواده «مدیر خانه» است نه کارگر، و مهم‌ترین نیاز او محبت و احترام است.

وی با انتقاد از فرهنگ غربی درباره زن گفت: تفکر سرمایه‌داری غرب، زن را ابزار مصرف و جذابیت می‌داند و نام آن را آزادی می‌گذارد؛ درحالی‌که جمهوری اسلامی جایگاه واقعی زن را احیا کرده و زنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دوشادوش مردان نقش‌آفرینی می‌کنند.

لزوم تقویت انسجام ملی و مقابله با سلطه‌طلبی جهانی

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به تحولات منطقه و مواضع کشورهای غربی، تأکید کرد: تنها راه در برابر زورگویان جهانی، مقاومت حکیمانه و تقویت مؤلفه‌های قدرت ازجمله وحدت ملی، توان نیروهای مسلح و حمایت از دولت مرکزی است.

