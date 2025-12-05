به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با تأکید بر ضرورت رعایت «تقوای زبان» در جامعه، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقوا، تقوای گفتار است؛ در شرایطی که جامعه با دروغ، تهمت، شایعه و خشونت کلامی درگیر است، اصلاح زبان یک ضرورت اجتماعی است.

وی با اشاره به آمار جرایم زبانی در خراسان شمالی افزود: طی هشت ماه امسال بیش از ۴۰ هزار پرونده به دادسراهای استان وارد شده که حدود هشت هزار پرونده آن مربوط به توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب است؛ آماری که نشان‌دهنده ضعف در کنترل رفتارهای گفتاری است.

امام جمعه موقت بجنورد تأکید کرد: قسمت قابل توجهی از معضلات اجتماعی ناشی از بی‌اخلاقی کلامی در فضای حقیقی و مجازی است و قرآن و اهل بیت (ع) برای پیشگیری از این آسیب‌ها بر سخن نیک، گفتار سنجیده و دوری از شایعه و قضاوت عجولانه تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده با گرامیداشت فرارسیدن روز دانشجو گفت: دانشجو قلب تپنده دانشگاه و موتور محرک علمی و اجتماعی کشور است؛ دانشجویان باید پرسشگر، مسئولیت‌پذیر و مطالبه‌گر باشند و مسئولان نیز نسبت به خواسته‌های به‌حق آنان ازجمله کیفیت آموزشی و نیازهای رفاهی توجه کنند.

وی با بیان اینکه جامعه نیز انتظاراتی از این قشر دارد، افزود: دانشجویان باید مراقب باشند ابزار جریان‌های سیاسی و رسانه‌های بیگانه نشوند؛ امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند وحدت، انسجام و نقش‌آفرینی هوشمندانه دانشجویان است.

مسئله زن، فرهنگ اسلامی و نقد نگاه غرب

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه زن در نگاه اسلام را مبتنی بر کرامت، مدیریت و نقش‌آفرینی دانست و اظهار کرد: زن در خانواده «مدیر خانه» است نه کارگر، و مهم‌ترین نیاز او محبت و احترام است.

وی با انتقاد از فرهنگ غربی درباره زن گفت: تفکر سرمایه‌داری غرب، زن را ابزار مصرف و جذابیت می‌داند و نام آن را آزادی می‌گذارد؛ درحالی‌که جمهوری اسلامی جایگاه واقعی زن را احیا کرده و زنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دوشادوش مردان نقش‌آفرینی می‌کنند.

لزوم تقویت انسجام ملی و مقابله با سلطه‌طلبی جهانی

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به تحولات منطقه و مواضع کشورهای غربی، تأکید کرد: تنها راه در برابر زورگویان جهانی، مقاومت حکیمانه و تقویت مؤلفه‌های قدرت ازجمله وحدت ملی، توان نیروهای مسلح و حمایت از دولت مرکزی است.