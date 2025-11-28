امام جمعه مانه: قدرت فناوری ایران حاصل تلاش دانشمندان بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیشقلعه برگزار شد، اظهار کرد: همسران و مادران شهدا نقش مهمی در شکلگیری روحیه ولایتمداری جامعه داشتهاند و صبر و ایمان آنان موجب تربیت نسلی شد که افتخار ملت ایران است.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره بسیج افزود: بسیج سرمایهای بزرگ برای کشور است که نباید آن را از دست داد؛ اگر بسیاری از کشورهای مستبد جهان چنین ظرفیتی داشتند، هرگز آن را رها نمیکردند و امروز جبهه مقاومت در سطح بینالمللی بهعنوان نماد صلح و آزادی شناخته میشود و این رویش بزرگ ناشی از تفکر بسیجی است.
امام جمعه مانه با بیان اینکه جریان مقاومت ریشه در ایران دارد، گفت: ماندگاری بسیج در زادگاه خود اهمیت فراوانی دارد و تمجید و ترویج آن باید هر سال باشکوهتر و عمیقتر انجام شود.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد با اشاره به سالروز شهادت دانشمندان هستهای مانند مجید شهریاری و محسن فخریزاده اظهار کرد: نمایش قدرت فناوری ایران در جنگ دوازدهروزه اخیر، نتیجه تلاش همین دانشمندان بسیجی و مؤمن است و باید نام آنها زنده بماند.
امام جمعه مانه با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس مردمیترین نهاد انقلاب است و نمایندگان باید فارغ از جناحبندیها برای خدمت به مردم و تقویت دولتها تلاش کنند.
ابراهیمیفرد در بخش دیگری از سخنان خود به تأکید رهبر انقلاب درباره حمایت از دولت اشاره کرد و افزود: ضعف دولت به منزله ضعف نظام است و همه باید مراقب باشیم در شرایطی که دشمن همچنان در حال جنگ سیاسی و رسانهای است، دوگانگی و موجسازی داخلی ایجاد نشود.
وی گفت: اگر مسئولان در نقطهای از اداره کشور ناتوان باشند، بسیجیان باید با روحیه جهادی وارد میدان شوند و اجازه ندهند کشور دچار ضعف شود و ایجاد دو جبهه کاذب میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و جامعه باید نسبت به آن هوشیار باشد.
