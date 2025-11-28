به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلی برگزار شد، اظهار کرد: دشمن از ابتدای انقلاب با بهره‌گیری از جنگ نرم و فشارهای اقتصادی تلاش کرده است مردم را از نظام اسلامی جدا کند و باید هوشیاری عمومی در برابر این توطئه‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای از جمله شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری، گفت: پیشرفت‌های علمی ایران نتیجه تلاش دانشمندان مؤمن و بسیجی است و نمایش قدرت فناوری کشور در جنگ دوازده‌روزه گواه این توانمندی بزرگ است.

امام جمعه اسفراین با گرامیداشت روز مجلس، افزود: مجلس شورای اسلامی باید با قانون‌گذاری دقیق و نظارت مؤثر، گره‌های اقتصادی و معیشتی مردم را باز کند و از بروز تبعیض، رانت و بی‌عدالتی در دستگاه‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی، گرانی، بیکاری و سختی‌های حوزه مسکن زمینه‌ساز نارضایتی مردم می‌شود، تصریح کرد: دشمن از همین نقاط ضعف برای ایجاد یأس و فاصله میان مردم و انقلاب بهره می‌برد و مسئولان باید با کار جهادی و بسیجی، این فشارها را کاهش دهند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به سوءاستفاده برخی از فرصت‌طلبان و سودجویان، از دستگاه قضایی خواست در برابر ترک فعل‌ها، تخلف‌ها و نابسامانی‌های بازار با قاطعیت ورود کند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی همچنین به توصیه‌های پنج‌گانه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: عمل بسیجی در ادارات، حمایت از دولت، پرهیز از اسراف، تقویت ارتباط با خدا و وحدت در برابر دشمن از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است. دهند.