ناتو خود سازنده تروریسم است؛ رزمایش سهند ۲۵ پیام مقاومت جمعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در خطبههای نماز جمعه اظهار کرد: قرآن کریم در آیات مرتبط با جنگ احد، از انسانهایی یاد میکند که در کنار پیامبران الهی ایستادند و با وجود سختیها، دچار ضعف و ترس نشدند، چراکه منشأ قدرت را خدا میدانستند و به تعبیر قرآن «ربیون» بودند.
امام جمعه همدان افزود: خداوند به مؤمنان وعده داده است که در صورت صبر و تقوا، حتی در سختترین شرایط و در برابر هجمههای سنگین دشمن، فرشتگان الهی آنان را یاری خواهند کرد.
وی عنوان کرد: این سنت الهی است که هرگاه جامعه ایمانی بر توکل، تقوا و ایستادگی پایبند باشد، نصرت الهی شامل آنان میشود.
آیتالله شعبانیموثقی به رزمایش سهند ۲۵ اشاره کرد و آن را نشانه اراده مشترک اعضای سازمان شانگهای برای مقابله با تروریسم فراملی دانست.
وی با بیان اینکه ۱۰ کشور آسیایی در این رزمایش شرکت کردند و مسئولیت آن بر عهده سپاه پاسداران بود، افزود: غرب و ناتو سالها بهنام مبارزه با تروریسم اقدام کردند اما تجربه نشان داده که خود آنان در بسیاری موارد حامی و پدیدآورنده جریانهای تروریستی بودهاند.
امام جمعه همدان به «هجمههای همهجانبه دشمن» در حوزه دین، فرهنگ، اقتصاد، حجاب و مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش دارد پس از جنگ ۱۲ روزه غزه، با بزرگنمایی مسائل فرعی و خلق حاشیهها، جامعه ایران را دچار گسست و درگیری درونی کند.
وی با اشاره به حاشیهسازیهای برخی رسانهها درباره یک فتوا، افزود: این فتوا اساساً مربوط به ایران نبوده و دفتر مرجع تقلید نیز این موضوع را اعلام کرده، اما دشمن میکوشد هر موضوعی را بهانهای برای تخریب دین، روحانیت و مساجد قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان همچنین انتقاد کرد از افرادی که بدون سواد کافی و بهجای مراجعه به مراکز علمی همچون قم، مسائل دینی یا تاریخی را در فضای مجازی مطرح و موجب تشویش اذهان عمومی میشوند.
به گفته آیتالله شعبانیموثقی پاسخ بسیاری از شبهات در منابع معتبر، از جمله آثار مرحوم علامه عسکری، به صورت مستند موجود است و فضاسازیهای رسانهای اهداف دیگری را دنبال میکند.
امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت انسجام، صبر و مقابله با فضاسازیهای دشمن گفت: مسئولان باید در عرصه اقتصاد با نظارت جدی، مانع فشار بر معیشت مردم شوند و مردم نیز باید هوشیار باشند و تحت تأثیر عملیات روانی قرار نگیرند.
وی سپس با ارائه آمارهای تقریبی درباره تولیدات کشاورزی کشور بیان کرد: حدود ۱۳۳ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میشود اما متأسفانه ۲۵ تا ۳۰ درصد آن از بین میرود.
آیتالله شعبانیموثقی عنوان کرد: حدود ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و اسراف در نان، برنج، میوه و سایر محصولات موجب هدررفت عظیم منابع و افزایش نیاز به واردات است.
شعبانیموثقی تأکید کرد: تنها جلوگیری از اسراف ۱۰ درصد برنج، کشور را از واردات بینیاز میکند و میزان دورریز محصولات میتواند غذای ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را تأمین کند.
وی با بیان اینکه در برخی رستورانهای بزرگ تا ۴۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ در هفته دورریز میشود، گفت: این میزان اسراف برای جامعهای با فرهنگ اسلامی و انقلابی قابل قبول نیست و باید از تجربه کشورهای دیگر در جمعآوری غذاهای مازاد بهره گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان همدان افزود: بخشی از اسراف مربوط به چرخه تولید و توزیع است و دولت نیز در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد، اما مردم هم باید در مصرف آب، برق، گاز و مواد غذایی دقت کنند.
