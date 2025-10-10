به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا یعنی پایبندی به خداوند متعال و یاد او در همه عرصه‌های زندگی؛ اگر انسان به خدا متکی و ربّانی شود، در برابر مشکلات و دشمنان هرگز ضعف نشان نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم یاران انبیاء را با ویژگی ایمان و پایبندی به خدا معرفی کرده است، افزود: در تاریخ، کسانی که در کنار پیامبران ایستادند و جهاد کردند، همان‌هایی بودند که اهل ربّ و ایمان به خدا بودند و این ایمان سبب شد در برابر سختی‌ها سست نشوند.

امام جمعه همدان تأکید کرد: اگر انسان وابسته به دنیا باشد، اهل ترس و ضعف می‌شود؛ اما اگر متکی به خدا باشد، صبر و پایداری پیدا می‌کند.

در ادامه خطبه آیت‌الله شعبانی با اشاره به اوضاع غزه و مقاومت مردم آن گفت: باید از ایستادگی ستودنی ملت غزه در برابر ظلم و جنایت تقدیر کرد. بیش از دو سال جنگ، آوارگی و ویرانی، با وجود شهادت بیش از ۷۰ هزار نفر و تخریب حدود ۲۸۰ هزار واحد مسکونی، ملت غزه همچنان استوار و مقاوم ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان افزود: در این مدت، هیچ حرکت اعتراضی یا خیابانی گسترده‌ای از مردم غزه دیده نشد؛ آنان با ایمان و معنویت، صبور ماندند و این درس بزرگی برای همه ملت‌هاست.

امام جمعه همدان ادامه داد: توجه به قرآن و پیوند با خدا مردم غزه را اهل صبر کرد. حتی کودکان آواره غزه با تلاوت قرآن نشان دادند که معنویت، انسان را مقاوم می‌سازد. اگر نگاه انسان الهی شود و قدرت خدا را در عالم حاکم ببیند، در برابر سختی‌ها می‌ایستد و تحمل می‌کند.

وی در تحلیل نتایج دو سال مقاومت گفت: رژیم صهیونیستی قصد داشت هیچ قدرت اسلامی در منطقه باقی نماند و خود را قدرت مطلق غرب آسیا معرفی کند، اما امروز پس از دو سال، حماس و حزب‌الله همچنان ایستاده‌اند و بیداری جهانی رخ داده است. حتی در سازمان ملل، کشورها پای سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی نایستادند و این شکست، نتیجه مقاومت مردم غزه بود.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به آتش‌بس اخیر در غزه تصریح کرد: حفظ آتش‌بس تنها با حفظ قدرت ممکن است، نه اعتماد به دشمن. همه جریان‌های مقاومت باید به تصمیم و تشخیص حماس اعتماد کرده و قدرت خود را حفظ کنند تا تداوم صلح تضمین شود.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی و فرهنگی گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح در جنگ نظامی با تمام توان ایستادند، مسئولان اقتصادی کشور نیز باید با همان جدیت در میدان اقتصاد تلاش کنند تا مشکلات مردم کاهش یابد. امام جمعه همدان افزود: دشمن امروز در عرصه فرهنگی به معنای واقعی وارد جنگ شده و لازم است مسئولان فرهنگی مراقبت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

آیت‌الله شعبانی در ادامه به مسائل اخیر در یکی از دانشگاه‌های همدان اشاره کرد و با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع توسط دستگاه قضا، استانداری، شورای تأمین استان و وزارت علوم، گفت: مسئولان وعده داده‌اند موضوع با حساسیت بررسی شده و با هر فردی که کوتاهی کرده باشد برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: هیچ فرد غیرتمندی تعدی به ناموس مردم را نمی‌پذیرد؛ مسئولان دانشگاه‌ها باید در صیانت از دختران دانشجو که امانت دست ما هستند، نهایت دقت را داشته باشند.

امام جمعه همدان با اشاره به بیانیه روابط عمومی دانشگاه بوعلی افزود: تاکنون هیچ شکایت رسمی یا مستند ارائه نشده، اما اگر فردی مدرکی دارد باید آن را به مسئولان دانشگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل دهد تا مسئله به‌صورت دقیق روشن شود.

وی هشدار داد: نباید اجازه داد این مسائل از مسیر صحیح خود خارج شوند یا سبب اختلاف میان ملت‌ها و مردم گردند، چرا که اصل حضور دانشجویان خارجی در کشور امری مطلوب و عقلانی است.

آیت‌الله شعبانی در پایان خطبه ضمن دعوت مؤمنان به ثبت‌نام در حج تمتع، یاد و خاطره شهدا به‌ویژه سردار شهید حسین همدانی را گرامی داشت و با دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج)، گفت: خداوند جوانان این کشور را عاقبت‌به‌خیر و رهبر عزیز انقلاب را در ظلّ عنایات حضرت ولی‌عصر محفوظ بدارد.