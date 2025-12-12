به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در خطبههای نماز جمعه این هفته همدان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: قرآن کریم در بررسی سیر تاریخی مبارزه با مستکبران و فرعونها، گزارش امیدبخشی ارائه میدهد و نشان میدهد انسانهای مؤمن، ربانی و تربیتیافته در بستر الهی، در طول تاریخ در کنار پیامبران ایستادهاند و هیچگاه در برابر دشمن دچار سستی، ضعف و خضوع نشدهاند.
امام جمعه همدان و نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به آیات مربوط به جنگ اُحد در سوره آلعمران، افزود: در این نبرد، پیروزی ابتدایی با لشکر اسلام بود اما غفلتها و خطاهای محاسباتی سبب شد در ظاهر، شکستهایی به سپاه اسلام تحمیل شود؛ قرآن کریم به روشنی به عواملی اشاره میکند که میتواند یک پیروزی اولیه را به شکست نهایی تبدیل کند.
وی تحلیل غلط و ولایتناپذیری را از مهمترین عوامل این رخداد دانست و گفت: برخی از اصحاب که موظف به اطاعت از فرمان پیامبر اکرم (ص) بودند، به جای تبعیت، دست به تحلیل شخصی زدند و همین تحلیلهای اشتباه که ریشه در حب دنیا و غنیمتطلبی داشت، موجب خطای محاسباتی شد.
آیتالله شعبانیموثقی خاطرنشان کرد: در تنگه اُحد، ۴۰ نفر مأموریت داشتند؛ از این تعداد، تنها ۱۰ نفر ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر دچار خطا شدند، اما همین اقلیت مؤثرِ خطاکار باعث شکست کل لشکر اسلام شد؛ گاهی اشتباه محاسباتی عدهای اندک، میتواند کل جامعه اسلامی را با بحران مواجه کند.
وی با اشاره به ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و جایگاه بانوان، به نقش زنان در جنگ اُحد پرداخت و گفت: یکی از عواملی که باعث انسجام دوباره سپاه شکستخورده مشرکان شد، نقش زنی به نام اَمرَه بنت عَلقمه بود که با در دست گرفتن پرچم دشمن، موجب بازگشت نیروهای فراری و ایجاد انسجام مجدد در لشکر مشرکان شد.
نماینده ولیفقیه در استان همدان ادامه داد: در تاریخ آمده است که تا زمانی که پرچم مشرکان در میدان بود، لشکر دشمن مقاومت میکرد و هر بار که پرچمدار کشته میشد، دشمن دچار فروپاشی میشد، اما هنگامی که این زن پرچم را به دست گرفت، انسجام دشمن حفظ شد و در ادامه، حدود ۷۰ نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند.
وی همچنین به نقش هند بنت عتبه همسر ابوسفیان اشاره کرد و افزود: هند با تحریک، تشویق و تطمیع، در به شهادت رساندن حمزه سیدالشهدا (ع) نقش مؤثری داشت؛ حادثهای که یکی از نقاط تلخ تاریخ اسلام به شمار میرود.
آیتالله شعبانیموثقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان مؤمن در جبهه اسلام اشاره کرد و گفت: نسیبه بنت کعب نمونهای از بانوانی است که در سختترین شرایط، ایستادگی کرد، فرزندش را به بازگشت به میدان تشویق کرد، خود وارد نبرد شد، مجروح گردید و پیامبر اکرم (ص) او را ستودند.
وی افزود: پس از جنگ اُحد نیز حضرت فاطمه زهرا (س) شخصاً به مداوای زخمهای پیامبر اکرم (ص) پرداختند که اینها همه نشاندهنده نقش بنیادین زنان در تحولات سرنوشتساز تاریخ اسلام است.
هجمه دشمن به هویت زن مسلمان
امام جمعه همدان با تأکید بر جایگاه مادری و زن مسلمان در جامعه اسلامی، گفت: امروز دشمن تمرکز گستردهای برای ضربه زدن به هویت زن مسلمان و ایرانی دارد و با صرف هزینههای میلیاردی، به دنبال تضعیف ارزشهایی چون عفاف، حیا، مادری و خانواده است.
وی تصریح کرد: دشمن ازدواج سفید، بیبندوباری، کشف حجاب و الگوهای تحریفشده از زن را ترویج میکند، اما هیچ برنامهای برای استحکام خانواده، حل آسیبهای اجتماعی و تقویت جایگاه مادری ندارد؛ چرا که مادری، بزرگترین نقش تربیتی در عالم است.
آیتالله شعبانیموثقی تأکید کرد: بزرگترین شخصیتهای تاریخ این کشور، از مادران این سرزمین برخاستهاند؛ از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب گرفته تا دانشمندان، قهرمانان ملی و شهدای بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی.
وی با اشاره به تجربه تاریخی کشف حجاب در دوران رضاخان گفت: طبق اسناد تاریخی، کمتر از یک سال پس از کشف حجاب اجباری، بیش از ۱۲ هزار طلاق در تهران ثبت شد و کارشناسان استعمار انگلیس رسماً اعلام کردند که دیگر نگران حضور مؤثر زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران نیستند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان افزود: استعمار به صراحت اعتراف کرد زنی که از هویت دینی خود تهی شود، دیگر نمیتواند در تحولات بزرگ اجتماعی نقشآفرین باشد؛ این همان هدفی است که امروز نیز دشمن دنبال میکند.
وی با تأکید بر استقلال فکری و فرهنگی بانوان گفت: زن مسلمان باید صاحب اندیشه، قدرت تحلیل و کنش اجتماعی باشد، نه ابزار دست رسانههای بیگانه. جمهوری اسلامی از حضور اجتماعی زنان حمایت میکند، اما حضوری مستقل، مقتدر و مبتنی بر هویت اسلامی، نه الگوهای تحمیلی غرب.
آیتالله شعبانیموثقی خطاب به مسئولان نیز گفت: اظهار نظرهای غیرکارشناسی که موجب تضعیف عفاف، حجاب و هویت بانوی ایرانی شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست. مسئول، موظف به حل مسائل است، نه صرفاً بیان مشکلات.
جنگ اصلی امروز، جنگ رسانهای است
وی در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: امروز جنگ واقعی، جنگ رسانهها و جنگ ترکیبی است و فعالان فرهنگی، رسانهای، دانشگاهی و اجتماعی باید با آرایش جنگی وارد میدان تبلیغات شوند.
امام جمعه همدان در پایان خطبهها با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، عزت ملت ایران، حل مشکلات معیشتی مردم و عاقبتبهخیری جوانان، نماز جمعه را به پایان برد.
