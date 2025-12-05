«باد زرد - ونگوگ» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «باد زرد - ونگوگ» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشکجلالی و تهیهکنندگی آزیتا موگویی هر شب در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود.
این نمایش نگاهی تازه به زندگی ونسان ونگوگ، نقاش بزرگ هلندی دارد.
همزمان با آغاز بلیتفروشی سانسهای جدید اجرا، پوستر این نمایش با طراحی میثم میرزایی رونمایی شد.
علاقهمندان میتوانند از طریق سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com برای تهیه بلیت اقدام کنند.
بازیگران این اثر فرهاد آییش، شقایق فراهانی، حمید گودرزی، المیرا دهقانی، محسن حسینی، سوگل قلاتیان، محمد معتضدی، عارفه معماریان، علیرضا مویدی، رضا یزدانی، فاطمه عطارباشی، عباس علیرضا هستند.
عوامل پشت صحنه نمایش «باد زرد - ونگوگ» عبارتند از آهنگساز و طراح صدا: محمدرضا چراغعلی، مدیر اجرا و سرپرست گروه کارگردانی: سید نویدالدین دری، طراح حرکت: مهرداد آبجار، دراماتورژ: هومن جلالی، طراح لباس: پریدخت عابدیننژاد، طراح صحنه و دکور و اکساسوار: فائزه آئین، طراح مپینگ: علی تصدیقی، طراح گریم: علی گودینی، طراح نور: مجید سیادت، مجری ویدئو مپینگ: خشایار نشوی، گروه کارگردانی: طاهره دهکردی، پانیا تمری، ایمان زارع، منشی صحنه و دستیار اتاق فرمان: پانیا تمری، ساخت تیزر: هنگامه صفائیپور، عکس: الهه شهریاری، کسری نیکرفتار و علی نیکرفتار، دستیار طراح لباس: مونا گلپایگانی، گروه لباس: سمانه عبدی، فاطمه آقازاده، مدیر صحنه: حسین عباسی، دستیاران صحنه: ساشا شایان، مهدی قاسمیدرویش.
همچنین میثم میرزایی طراح تبلیغات، رعنا نوری مدیر تبلیغات و مریم قربانینیا مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی این پروژه هستند.
بازیگران فرم به ترتیب الفبا نیز عبارتند از سما احمدی، امیرمهدی اسانلو، محمد امیدبخش، سینا بارانچشمه، نیما پایدار، ماهک پناه، ساسان پیری، رضا حمزهپور، علیرضا خدابخش، سینا ساعتیان، محمدرضا سلطانی، ستایش شاکری، فرید صادق، متین عونی، محمد مرادی، صحرا کریمی، علی کیانی، علی محمدی، فاطمه محمودی، مبین مرادی، مهسا مهدوی.
