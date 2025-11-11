شقایق فراهانی دنیای «باد زرد ونگوگ» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نمایش، شقایق فراهانی در نمایش «باد زرد ونگوگ» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و تهیهکنندگی آزیتا موگویی در نقش «دنیا» ظاهر میشود؛ دنیایی که در این اثر، بازتابی استعاری از جهانی است که ونگوگ در آن زیست میکرد.
وی پیش از این در نمایش «جنون محض» با کوشک جلالی و در نمایش «چمدان» با فرهاد آییش همکاری داشته است. همچنین در آثار نمایشی چون «ریچارد»، «گل و قداره»، «مریم و مرداویج»، «مطرب» و «سرباز و بیبی دل» نقشآفرینی کرده است.
نمایش «باد زرد ونگوگ» که به زودی روی صحنه تئاتر شهر میرود، نگاهی نو و متفاوت به زندگی ونسان ونگوگ، نقاش مشهور هلندی دارد که متن آن را کوشک جلالی خود به نگارش درآورده است.
در این نمایش فرهاد آییش نقش ونسان ونگوگ و حمید گودرزی نقش پلگوگن و ۲ کاراکتر مهم دیگر را ایفا میکنند.
میثم میرزایی مدیر تبلیغات و مریم قربانینیا مشاور رسانهای این پروژه هستند.
دیگر بازیگران و عوامل این نمایش در خبرهای بعدی معرفی میشوند.
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