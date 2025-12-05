تأکید شیخ الازهر بر اهمیت حفظ قرآن در انتقال پیام اسلام به جهانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد الطیب، در مقر مرکز اسلامی الازهر در قاهره گروهی از دانشجویان خارجی که در مدرسه حفظ و تجوید قرآن «امام الطیب» نامنویسی کردهاند را به حضور پذیرفت.
احمد الطیب در این دیدار، به تلاوتهای قرآنی برجسته با قرائتهای دهگانه دانشجویان گوش داد و تسلط آنها بر قرائت قرآن کریم را ستود، که این امر نشاندهنده تلاش فراوان مسئولان و معلمان مدرسه است.
از سوی دیگر، دانشجویان تأکید کردند که مدرسه حفظ و تجوید قرآن «الامام الطیب»، تسلط به حفظ قرآن را برای آنها آسان کرده است.
در پایان این دیدار، شیخ الازهر به دانشجویان توصیه کرد که به تلاش خود در کسب فهم بیشتر از معانی و تفسیر قرآن ادامه دهند و تنها به حفظ آیات کلامالله مجید بسنده نکنند تا در آینده نزدیک سفیران الازهر در کشورهای خود باشند. وی همچنین تاکید کرد که الازهر از ارائه هرگونه حمایت به آنها دریغ نخواهد کرد
