حجت الاسلام محمدی: واحدهای دانشگاهی عسلویه تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با تبریک ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و فرزند برومندش حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: درس بزرگ امام این بود که یک انقلاب پایدار، نیازمند رهبری است که هم از عمق معنوی و بینش الهی برخوردار باشد تا بتواند آرمانی فراتر از منافع مادی ارائه دهد، و هم از صلابت انقلابی و درک صحیح از قدرت و راهبرد برخوردار باشد تا بتواند در میدان مبارزه سیاسی پیروز شود.

وی با تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بانوان تصریح کرد: نقش زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالی‌ترین مقامات برابر است.

امام جمعه عسلویه تاکید کرد: از منظر رهبر معظم انقلاب، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در دهه گذشته بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد، شرطی‌کردن آن به اراده‌ بیگانگان بود.

وی با تاکید بر ضرورت انضباط‌بخشی به بازار و جلوگیری از رهاشدگی، اضافه کرد: لازمه ملتی صبور، مقاوم و توانمند مدیران قوی، جهادی، عالم و معتقد به توان داخلی است. اقتصاد ایران با تکیه بر تولید ملی، قطع وابستگی ذهنی به خارج، مدیریت کارآمد و هماهنگ و اراده‌ی جهادی کاملاً قابل ترمیم و شکوفایی است.

محمدی با بیان اینکه اسراف عاملی برای تضعیف کشور و «کمک ناخواسته به دشمن» است افزود: هدررفت انرژی، نان، کالاهای اساسی و منابع حیاتی باید به‌سرعت مهار شود. بازوی اصلی مبارزه با اسراف نیز از نگاه رهبری اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی و مدیریت هوشمند منابع است.

وی ادامه داد: کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان، دانمارک و کره جنوبی با واقعی‌سازی قیمت‌ها، کنتورهای هوشمند، تجهیزات کم‌مصرف، قانون منع دورریز غذا، آموزش عمومی گسترده، توانسته‌اند مصرف را کاهش دهند.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: مهمترین موضوع در بحث اصلاح قیمت‌ها نحوه اجرای آن است که می‌تواند تفاوت بزرگی در نتیجه ایجاد کند. بدون اعتمادسازی، شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، و در نظر گرفتن اقشار کم درآمد و تدبیر ویژه جهت خدمات خاص به آنان و توجه به وضعیت مردم، اصلاح قیمت می‌تواند منجر به نارضایتی شود.

وی گفت: با طراحی صحیح و مرحله‌ای، می‌تواند هم به عدالت اجتماعی کمک کند و هم اقتصاد کشور را در مسیر پایدارتری قرار دهد. اصلاح الگوی مصرف، نه فقط یک انتخاب اخلاقی، بلکه راهی ضروری است

محمدی با بررسی تحولات لبنان بیان کرد: لبنان با مشکلات عمیق داخلی مواجه است و از وضعیت نامناسب اقتصادی و کمبودها در ارائه خدمات عمومی گرفته تا فساد در ساختار اجرایی و شکاف‌های سیاسی. این وضعیت شکننده باعث شده تصمیم‌گیری امنیتی و دفاعی کشور اهمیت دوچندانی پیدا کند.

وی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی حزب‌الله، انسجام مردمی و مدیریت هوشمندانه بحران تاکنون مانع تحقق اهداف دشمنانشان شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، لبنان می‌تواند بدون ورود به جنگی گسترده، هم ثبات امنیتی خود را حفظ کند و هم حاکمیت ملی‌اش را در برابر تجاوزات خارجی تثبیت نماید.

وی بر لزوم تقویت، توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی شهرستان عسلویه تاکید کرد و افزود: باید این کار انجام شود تا که در توان پشتیبانی علمی و فنی و کادر سازی صنایع در نقشه آمایش سرزمینی نقش آفرین باشند..

محمدی ادامه داد: خواسته‌های رهبر انقلاب از دانشجویان، منظومه‌ای به هم‌پیوسته و حکیمانه را تشکیل می‌دهد که در آن، «ایمان» و «علم»، «معنویت» و «سیاست»، «دغدغه داخلی» و «نگاه بین‌المللی»، و «نقد» و «سازندگی» در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.