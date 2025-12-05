  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

امام جمعه اهرم: موانع تولید در تنگستان رفع شود

امام جمعه اهرم: موانع تولید در تنگستان رفع شود

بوشهر- امام جمعه اهرم گفت: مسئولان با رفع موانع تولید و مطالبه از بانک‌ها برای سرمایه گذاری این عقب ماندگی شهرستان در بحث اقتصادی را جبران کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در شهرستان تنگستان چه در بخش دلوار و چه در بخش مرکزی دارد از ظرفیت‌های دریا و کرانه گرفته تا ظرفیت‌های کشاورزی.

وی تاکید کرد: لازم است جوانان با مطالعه و طرح ریزی طرح‌های دانش بنیان و به صورت تعاونی و مشارکتی که همه در کنار هم در اقتصاد سهیم باشند باید وارد میدان تولید شوند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: اگر مردم به میدان اقتصاد و تولید وارد شوند مشکلات مردم برطرف می‌شود. خیلی از این مغازه داری‌ها کار توزیع را انجام می‌دهند و سود اصلی برای دلال و واسطه‌ها است. البته تولید و توزیع به روش جدید که دلال‌ها حذف شوند که تولید کننده مستقیم به دست مصرف کننده برساند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر مجموعه دولت و اداره‌ها باید نسبت به تأمین زیرساخت‌ها از زمین و آب و برق و راه‌های دسترسی‌ها را ایجاد کنند.

پهلو زاده ادامه داد: شهرک صنعتی که سال‌ها است در حد اسمی باقی مانده و کاری صورت نگرفته است. قانون‌های دست و پا گیر تولید تا برداشته نشود کسی دردسر برای خودش درست نمی‌کند.

امام جمعه اهرم افزود: مشکل بعدی تولید بانک‌ها هستند. بخش عمده سرمایه‌های مردم و دولت نزد بانک‌ها است اما در این سال‌های اخیر با انحراف در کار بعضی بانک‌ها و طمع آنها خودشان وارد بازار شدند و در ضمانت‌ها هم بسیار سختگیری می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بی‌توجهی بانک‌ها به تولید و تولیدگران سبب عقب ماندگی شهرستان شده است. به همین خاطر از مسئولان استانی و شهرستان انتظار می‌رود که در فعال کردن کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید و مطالبه از بانک‌ها برای سرمایه گذاری این عقب ماندگی شهرستان در بحث اقتصادی را جبران کنند.

پهلو زاده اضافه کرد: غیر از تولید مابقی کارها نمی‌تواند مشکل شهرستان را حل کند. خود نخبگان شهرستان و دانشجویان باید وارد میدان تولید شوند و سطح اقتصادی شهرستان را ارتقا بدهند و از یک شهرستان ضعیف در حوزه اقتصاد به یک تولید کننده قوی در بخش‌های راهبردی برای کشور تبدیل شود.

امام جمعه اهرم یادآور شد: ۱۶ آذر روز دانشجو است. روزی که دانشجویان در سال ۳۲ در اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران قیام کردند و سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: دانشگاه و دانشجویی که در تقابل دائم با خط سیر استکبار و استعمار نباشد و مبانی فکری نظام اسلامی را تبیین نکند در فتنه‌ها و سهم خواهی‌های سیاسی گرفتار می‌شوند. به فرموده حضرت آقا جریان دانشجویی باید خودسازی و بنیان معنوی را تقویت کند که پیش نیاز حرکت‌های بزرگ است.

امام جمعه اهرم افزود: با وجود دانشجویان انقلابی و مؤمن و دانشمند؛ دانشگاه‌های ما باید در رأس جریان امید آفرینی دنیا و جهان اسلام باشند. نکته بعد در دیدار بانوان با مقام معظم رهبری ایشان نکاتی مطرح فرمودند که بنیان فکری غرب و سبک زندگی آنها برای بهره بری و استفاده ابزاری از زن است.

وی اضافه کرد: ایشان طبق روایت فرمودند زن ریحانه است و نه قهرمان. یعنی زن و دختر در خانواده مرکز و کانون محبت و آرامش خانواده و تربیت فرزندان است و وارد کردن آنها در غیر از این مورد در معرض باد خزان قرار می‌گیرد و از بین می‌رود.

پهلوزاده گفت: یکی دیگر از وظایف جامعه و خانواده تبیین جایگاه زن در اسلام است و جایگاهی که غرب برای زن قائل است. غربی‌ها با دروغ و برای برده گیری مدرن با شعار حمایت از زن؛ آنها را برده خود می‌کنند و غربی‌ها این بردگی را جز با غارت حیا و هستی آنها دست بردار نیستند.

امام جمعه اهرم یادآور شد: عمده این ثروت‌های بادآورده غربی‌ها در فضای مجازی از برداشته حیای زنان و مردان جمع می‌شود و برای زنان هم چیزی جز اضطراب و نگرانی و در نهایت بیماری‌ها و خودکشی‌ها راهی باقی نمی‌گذارند.

کد خبر 6678692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها