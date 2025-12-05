امام جمعه اهرم: موانع تولید در تنگستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در شهرستان تنگستان چه در بخش دلوار و چه در بخش مرکزی دارد از ظرفیت‌های دریا و کرانه گرفته تا ظرفیت‌های کشاورزی.

وی تاکید کرد: لازم است جوانان با مطالعه و طرح ریزی طرح‌های دانش بنیان و به صورت تعاونی و مشارکتی که همه در کنار هم در اقتصاد سهیم باشند باید وارد میدان تولید شوند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: اگر مردم به میدان اقتصاد و تولید وارد شوند مشکلات مردم برطرف می‌شود. خیلی از این مغازه داری‌ها کار توزیع را انجام می‌دهند و سود اصلی برای دلال و واسطه‌ها است. البته تولید و توزیع به روش جدید که دلال‌ها حذف شوند که تولید کننده مستقیم به دست مصرف کننده برساند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر مجموعه دولت و اداره‌ها باید نسبت به تأمین زیرساخت‌ها از زمین و آب و برق و راه‌های دسترسی‌ها را ایجاد کنند.

پهلو زاده ادامه داد: شهرک صنعتی که سال‌ها است در حد اسمی باقی مانده و کاری صورت نگرفته است. قانون‌های دست و پا گیر تولید تا برداشته نشود کسی دردسر برای خودش درست نمی‌کند.

امام جمعه اهرم افزود: مشکل بعدی تولید بانک‌ها هستند. بخش عمده سرمایه‌های مردم و دولت نزد بانک‌ها است اما در این سال‌های اخیر با انحراف در کار بعضی بانک‌ها و طمع آنها خودشان وارد بازار شدند و در ضمانت‌ها هم بسیار سختگیری می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بی‌توجهی بانک‌ها به تولید و تولیدگران سبب عقب ماندگی شهرستان شده است. به همین خاطر از مسئولان استانی و شهرستان انتظار می‌رود که در فعال کردن کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید و مطالبه از بانک‌ها برای سرمایه گذاری این عقب ماندگی شهرستان در بحث اقتصادی را جبران کنند.

پهلو زاده اضافه کرد: غیر از تولید مابقی کارها نمی‌تواند مشکل شهرستان را حل کند. خود نخبگان شهرستان و دانشجویان باید وارد میدان تولید شوند و سطح اقتصادی شهرستان را ارتقا بدهند و از یک شهرستان ضعیف در حوزه اقتصاد به یک تولید کننده قوی در بخش‌های راهبردی برای کشور تبدیل شود.

امام جمعه اهرم یادآور شد: ۱۶ آذر روز دانشجو است. روزی که دانشجویان در سال ۳۲ در اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران قیام کردند و سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند.

وی تاکید کرد: دانشگاه و دانشجویی که در تقابل دائم با خط سیر استکبار و استعمار نباشد و مبانی فکری نظام اسلامی را تبیین نکند در فتنه‌ها و سهم خواهی‌های سیاسی گرفتار می‌شوند. به فرموده حضرت آقا جریان دانشجویی باید خودسازی و بنیان معنوی را تقویت کند که پیش نیاز حرکت‌های بزرگ است.

امام جمعه اهرم افزود: با وجود دانشجویان انقلابی و مؤمن و دانشمند؛ دانشگاه‌های ما باید در رأس جریان امید آفرینی دنیا و جهان اسلام باشند. نکته بعد در دیدار بانوان با مقام معظم رهبری ایشان نکاتی مطرح فرمودند که بنیان فکری غرب و سبک زندگی آنها برای بهره بری و استفاده ابزاری از زن است.

وی اضافه کرد: ایشان طبق روایت فرمودند زن ریحانه است و نه قهرمان. یعنی زن و دختر در خانواده مرکز و کانون محبت و آرامش خانواده و تربیت فرزندان است و وارد کردن آنها در غیر از این مورد در معرض باد خزان قرار می‌گیرد و از بین می‌رود.

پهلوزاده گفت: یکی دیگر از وظایف جامعه و خانواده تبیین جایگاه زن در اسلام است و جایگاهی که غرب برای زن قائل است. غربی‌ها با دروغ و برای برده گیری مدرن با شعار حمایت از زن؛ آنها را برده خود می‌کنند و غربی‌ها این بردگی را جز با غارت حیا و هستی آنها دست بردار نیستند.

امام جمعه اهرم یادآور شد: عمده این ثروت‌های بادآورده غربی‌ها در فضای مجازی از برداشته حیای زنان و مردان جمع می‌شود و برای زنان هم چیزی جز اضطراب و نگرانی و در نهایت بیماری‌ها و خودکشی‌ها راهی باقی نمی‌گذارند.