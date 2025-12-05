به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم اختردانش در خطبه دوم نماز جمعه آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه سرانجام نیکو همراه با رستگاری شامل کسانی می‌شود که در این دنیا پرهیزگار باشند و تقوا پیشه کنند، گفت: معصیت نکنند و در مسیر حضرت پروردگار گام بردارند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی باعث ارتقا و پیشرفت زنان در تمام عرصه‌ها شده است، افزود: ایران در تاریخ خود این همه زنان صاحب‌نظر و دانشمند ندیده بود و راه ترقی برای زنان باید باز باشد.

وی با اشاره به نقشه‌های دشمن در حوزه حقوق و آزادی زنان، بر پیگیری مطالبات را تاکید کرد و گفت: دست کثیف استکبار را در بی‌حجابی‌ها و بی‌عفتی‌ها باید دید و مطالبه مردم آستانه اشرفیه ساماندهی وضعیت حجاب است.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه آستانه اشرفیه پیشانی مذهبی گیلان است، تصریح کرد: وضعیت این شهر نباید اینگونه باشد و لازم است ادارات، اصناف و بازاریان قانون حجاب و عفاف را رعایت کنند.

وی با اشاره به اهمیت سبک زندگی اسلامی گفت: نباید غرب‌گونه زندگی کرد و انتظار خروجی سبک زندگی اسلامی را داشت؛ تمدن موریان‌زده غرب خانواده را از معنا تهی کرده و تلاش دارد این الگو را به جامعه ایرانی تحمیل کند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه رسانه بویژه صدا و سیما باید حرمت چادر را نگاه دارند، اظهار کرد: چادر امروز خار چشم دشمن است و تبلیغ نادرست درباره آن ضربه خواهد زد.

وی با اشاره به سالروز شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: قانون در جمهوری اسلامی برای همه یکسان است و سلبریتی‌ها و بلاگرها نباید الگوی نوجوانان شوند؛ لازم است نظارت جدی بر فضای مجازی و جریان‌های فرهنگی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه دانشگاه می‌تواند مرکز تحول باشد، گفت: دانشجویان پیشگام تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب هستند و باید در تراز انقلاب اسلامی با ایمان، بصیرت و مطالبه‌گری حرکت کنند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تصریح کرد: باید به فکر مردم، تورم و گرانی‌ها بود تا در مناسبت‌های مختلف به مردم سخت نگذرد.