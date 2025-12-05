  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

عبادی: نتیجه وعده‌های بی‌سرانجام۲۰ هزار بیکار بومی در منطقه است

اهواز - امام جمعه بندر امام خمینی(ره) با انتقاد از روند استخدام‌های غیر بومی در پتروشیمی‌های منطقه، وجود بیش از ۲۰ هزار بیکار بومی را نتیجه وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: شرمنده می‌شوم که بارها باید درباره استخدام‌های غیر بومی صحبت کنم؛ این موضوع برای مردم و جوانان منطقه تکراری و کلیشه‌ای شده است.

وی افزود: همه مسئولان می‌دانند که نیروهای بومی اخراج و نیروهای غیر بومی اتوبوس‌اتوبوس وارد پتروشیمی‌ها می‌شوند، اما هیچ برخوردی با این وضعیت صورت نمی‌گیرد.

امام جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: برای گرفتن آمار استخدام‌های غیر بومی نیازی به هیچ نهادی نیست؛ کافی است سری به خوابگاه‌های پتروشیمی‌ها زده شود تا واقعیت روشن شود.

وی ادامه داد: انتشار آمار هزینه‌کرد پتروشیمی‌ها برای حضور نیروهای غیر بومی در خوابگاه‌ها، اجحافی بزرگ و تحقیر نیروهای بومی است.

عبادی با اشاره به وضعیت جوانان منطقه گفت: جوانان دیگر برای وعده‌های مسئولان هیچ اعتباری قائل نیستند؛ نتیجه این همه سخنرانی و وعده، وجود بیش از ۲۰ هزار بیکار بومی در منطقه است.

وی یادآور شد: اخراج نیروهای بومی به بهانه اتمام پروژه‌ها در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، اقدامی غیرقابل قبول است و هیچ شرکت یا نهادی حق ندارد چنین کاری انجام دهد.

امام جمعه بندر امام خمینی تأکید کرد: نباید کارگر بومی را شرمنده خانواده‌اش کرد. مدیران باید خود را جای کارگر اخراج‌شده بگذارند و ببینند چگونه می‌توانند چشم در چشم همسر و فرزندشان شوند.

وی در پایان گفت: مطالبه جدی جوانان منطقه از دستگاه قضائی، فرماندار و نماینده مجلس، اقدام قاطع و عبرت‌آموز در راستای حقوق عامه و گرفتن حق جوانان جویای کار است.

