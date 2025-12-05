به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی در خطبههای نماز جمعه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: شرمنده میشوم که بارها باید درباره استخدامهای غیر بومی صحبت کنم؛ این موضوع برای مردم و جوانان منطقه تکراری و کلیشهای شده است.
وی افزود: همه مسئولان میدانند که نیروهای بومی اخراج و نیروهای غیر بومی اتوبوساتوبوس وارد پتروشیمیها میشوند، اما هیچ برخوردی با این وضعیت صورت نمیگیرد.
امام جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: برای گرفتن آمار استخدامهای غیر بومی نیازی به هیچ نهادی نیست؛ کافی است سری به خوابگاههای پتروشیمیها زده شود تا واقعیت روشن شود.
وی ادامه داد: انتشار آمار هزینهکرد پتروشیمیها برای حضور نیروهای غیر بومی در خوابگاهها، اجحافی بزرگ و تحقیر نیروهای بومی است.
عبادی با اشاره به وضعیت جوانان منطقه گفت: جوانان دیگر برای وعدههای مسئولان هیچ اعتباری قائل نیستند؛ نتیجه این همه سخنرانی و وعده، وجود بیش از ۲۰ هزار بیکار بومی در منطقه است.
وی یادآور شد: اخراج نیروهای بومی به بهانه اتمام پروژهها در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، اقدامی غیرقابل قبول است و هیچ شرکت یا نهادی حق ندارد چنین کاری انجام دهد.
امام جمعه بندر امام خمینی تأکید کرد: نباید کارگر بومی را شرمنده خانوادهاش کرد. مدیران باید خود را جای کارگر اخراجشده بگذارند و ببینند چگونه میتوانند چشم در چشم همسر و فرزندشان شوند.
وی در پایان گفت: مطالبه جدی جوانان منطقه از دستگاه قضائی، فرماندار و نماینده مجلس، اقدام قاطع و عبرتآموز در راستای حقوق عامه و گرفتن حق جوانان جویای کار است.
