امام جمعه قزوین: ۱۶ آذر نماد بیداری دانشجویی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با توصیه به رعایت تقوای الهی، با اشاره به جایگاه والای حضرت ام‌البنین (س) اظهار کرد: مادران شهدا صاحبان بزرگ‌ترین حق‌ها بر جامعه هستند و همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند «از دامان زن، مرد به معراج می‌رود»، شهدای سرافراز ما پرورش‌یافته دامن پاک این بانوان فداکارند.

امام جمعه قزوین در ادامه خطبه‌ها، ۱۶ آذر را یادآور حادثه خونین سال ۱۳۳۲ و اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر نیکسون دانست و گفت: سه ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، رژیم پهلوی با حمله به دانشجویان، تعدادی از آنان را به شهادت رساند و همین واقعه نقطه عطفی در تاریخ بیداری و مقاومت دانشجویی شد.

وی با بیان اینکه دانشجویان همواره جز جریان‌سازترین اقشار جامعه بوده‌اند، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب از جوانان دانشجو به عنوان «افسران جنگ نرم» نام می‌برند و نقش آنان را در تقویت فضای فکری و فرهنگی کشور بسیار برجسته می‌دانند.

آیت‌الله مظفری افزود: مطالبات رهبر انقلاب از دانشجویان شامل خودسازی، تقویت بنیه معنوی، تلاش برای کسب علم مفید، تحلیل صحیح سیاسی، نقد سازنده همراه با ارائه راه‌حل، ایجاد ارتباطات مؤثر با دانشجویان جهان اسلام، پیگیری مسائل دانشگاه توسط خود دانشجویان و ایجاد امید و نشاط انقلابی در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با بانوان اشاره کرد و گفت: معظم‌له حضرت زهرا (س) را الگویی جامع برای زنان و مردان معرفی کردند؛ الگویی در عبادت، ایثار، استقامت، دفاع از حق و نیز در نقش خانواده‌محور همچون همسری و تربیت فرزند.

خطیب جمعه قزوین با بیان اینکه اسلام برای زنان حقوق اجتماعی و انسانی متعددی تعریف کرده است، تصریح کرد: عدالت در خانواده و جامعه، حق محبت، امنیت، کرامت، مدیریت منزل و فراهم بودن مسیر رشد و پیشرفت از جمله حقوقی است که در آموزه‌های اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

او فرهنگ غربی را تهی‌کننده مفهوم زن دانست و افزود: در غرب، آزادی ظاهری به ابزاری برای سوءاستفاده از زنان تبدیل شده و هویت و حجاب از آنان گرفته می‌شود؛ فرهنگی که بنیان خانواده را تخریب می‌کند و تلاش دارند آن را به کشورهای اسلامی تحمیل کنند.

آیت‌الله مظفری در پایان خطبه‌ها، با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن در روز پنج‌شنبه هفته آینده، از بانوان استان خواست در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قزوین و شهرستان‌ها حضور پرشور داشته باشند و شکوه حجاب و هویت ایرانی اسلامی را به نمایش بگذارند.