به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبههای این هفته نماز جمعه با بیان ضرورت بازگشت قلبی انسان به پروردگار فرمود: اقرار به قدرت الله و شکرگزاری نعمات وافره الهی و استغفار سبب نزول باران خواهد بود.
وی تأکید کرد: نزول رحمت الهی مشروط به توجه انسان به نعمتها و ترک گناهان است و هرجا بندگان از مسیر عبادت و اطاعت فاصله بگیرند، آثار آن در طبیعت نمایان میشود.
ماموستا مرادی با اشاره به سوره مبارکه واقعه بیان کرد: در این سوره شریفه اکثر آیات در مورد رستاخیز و زنده شدن مردگان است و خداوند با براهین روشن مردم را آگاه به حیات آخرت و قدرت مطلق خویش در دنیا مینماید.
وی افزود: استدلالهای قرآن فراتر از زمان و مکان بوده و هیچگونه تاریخ مصرف ندارد و به مقطع خاصی از زمان تعلق نمیگیرد.
وی با اشاره به نشانههای خلقت الهی اظهار کرد: خلقت جهان، انسان، نطفه در رحم و بذر در زمین برای همگان در هر زمان و مکان روشن است. سپس با تلاوت آیات نحن خلقناکم فلولا تصدقون و نحن الخالقون یادآور شد که قرآن کریم به صراحت انسان را به تفکر درباره مراحل آفرینش دعوت میکند.
وی همچنین آیات افرءیتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون و لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون را نشانهای از قدرت بیپایان خداوند در ایجاد و نابودی نعمتها دانست.
ماموستا مرادی با تأکید بر اهمیت آب به عنوان یکی از اساسیترین نعمتهای الهی عنوان کرد: توجه به نقش آب در رفع تشنگی، چگونگی پیدایش آن، فرو رفتن آبها در زمین، بارش باران، مزه و طعم آب و نیاز همگانی به این نعمت، انسان را به قدرت الهی واقف میسازد و ما باید شاکر این نعمت بوده و در مصرف آن رعایت کامل را داشته باشیم.
وی افزود: نزول باران از آسمان از توان بشر خارج است و همین برای خداشناسی کافی است؛ قدرت خلق مطلق ابر، آب و باران از آن خداوند حکیم و قدیر است.
ماموستا مرادی با تلاوت آیه شریفه قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین از سوره ملک، فرونشست آبهای زیرزمینی و کاهش بارندگیها را از تهدیدهای جدی پیش روی جامعه دانست و هشدار داد که نابودی منابع آب زمینهساز نابودی زمین و زندگی خواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر تأثیر ایمان و تقوا بر نزول برکات الهی اظهار کرد: خداوند بزرگ میفرماید ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء؛ به این معنا که ایمان و پرهیزگاری درهای رحمت الهی را بر جوامع میگشاید.
ماموستا مرادی افزود: در آیه دیگری آمده است ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس، یعنی فساد در خشکی و دریا نتیجه اعمال انسانهاست.
ماموستا عبدالرحمن مرادی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و جهانی بیتوجهی به دستورات الهی اظهار کرد: عصیان اولاد آدم، ستم، قتل و کشتار، تبعیض، محرومیت، بیرحمی، فقر، بیعاطفه بودن و جنایات حکام مستبد جهان و فساد ناشی از دوری انسانها از مسیر الهی، سبب ایجاد نیروی منفی در طبیعت شده و واکنش جهان آفرینش را در پی دارد.
وی تأکید کرد این رفتارها زمینهساز کاهش برکت، خشکسالی و نابسامانی در جامعه انسانی است و راه رهایی بازگشت به تقوا، عدالت و اطاعت از فرمانهای الهی است.
ماموستا مرادی در پایان خطاب به نمازگزاران بیان کرد تنها مسیر نجات، تقویت ایمان، استغفار، شکرگزاری و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی است تا بار دیگر برکات الهی از آسمان و زمین بر جامعه نازل شود.
