ماموستا مرادی: کاهش فرزندآوری تهدید جدی برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه با حمد و سپاس خداوندی که باران رحمت را پس از یأس بندگان نازل می‌فرماید بیان داشت: خداوند در قرآن فرموده است که وی باران را از پس ناامیدی بندگان فرو می‌فرستد و رحمت خود را می‌گستراند و همین آیه نشان می‌دهد که نزول باران در زمانی رخ می‌دهد که مردم سخت محتاج آن هستند.

ماموستا مرادی افزود: در تفسیر این آیه آمده است که وقتی مردم امید خود را از دست می‌دهند، خداوند در همان هنگام نیاز شدید رحمت خویش را بر آنان فرو می‌فرستد و این نشانه ولایت و یاری‌گری پروردگار است.

وی با اشاره به یک روایت تاریخی بیان داشت: مردی در دوره خشکسالی نزد خلیفه آمد و شکایت کرد و خلیفه با تلاوت همین آیه فرمود باران خواهد آمد و این وعده الهی همان روز محقق شد.

ماموستا مرادی افزود: در روایتی دیگر نقل شده است که مردی در مدینه روز جمعه از پیامبر اسلام درخواست دعا برای باران کرد و رسول خدا دعا فرمودند و رحمت الهی باریدن گرفت و این روایت‌ها نشان می‌دهد دعا، امید و توکل در زمان سختی‌ها چگونه درهای رحمت را می‌گشاید.

وی اضافه کرد: غیث آن باران مفید و پربرکتی است که در زمان احتیاج نازل می‌شود و خداوند در کنار آن خود را ولی بندگان معرفی کرده است یعنی همان یاری‌دهنده و سرپرست مؤمنان، و حمید یعنی کسی که همه زبان‌ها او را ستایش می‌کنند. ماموستا مرادی بیان داشت: نزول باران نعمتی بزرگ است و خداوند در آیات دیگری نیز فرموده که آب مبارک را از آسمان فرو فرستادیم تا باغ‌ها و دانه‌های برداشتنی روی زمین بروید و همین آیات یادآور اهمیت شکرگزاری عملی و زبانی است.

وی ادامه داد: سجده شکر و سپاسگزاری از پروردگار نشانه قدرشناسی نسبت به این نعمت الهی است و جامعه باید این نگاه توحیدی را در خود تقویت کند. ماموستا مرادی بیان داشت: هر نعمتی که خداوند ارزانی می‌دارد باید با شکر همراه شود و باران نیز از همین نعمت‌های بزرگ است که حیات زمین و انسان به آن وابسته است.

‌ضرورت توجه به خطر کاهش جمعیت

ماموستا عبدالرحمن مرادی در بخش دوم خطبه‌ها با تأکید بر اهمیت فرزندآوری بیان داشت: کاهش تمایل جامعه به فرزندآوری تهدیدی بزرگ برای آینده کشور و امت اسلامی است و ازدیاد جمعیت و تداوم نسل از مسائل مهم اجتماعی و دینی زمان ما به شمار می‌رود.

وی افزود: خداوند در آغاز سوره نساء پس از بیان خلقت انسان از یک نفس واحد، می‌فرماید از آن دو مردان و زنان بسیاری پدید آورد و همین آیه تداوم نسل را از نشانه‌های تقوا معرفی می‌کند.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اسلام که فرمود: ازدواج کنید با زنان مهربان و فرزندآور که من به سبب زیادی امت خود در قیامت به دیگر امت‌ها مباهات می‌کنم بیان داشت: این حدیث نشان می‌دهد فرزندآوری تنها یک مسئله اجتماعی نیست بلکه افتخار امت اسلامی است.

ماموستا مرادی افزود: کاهش جمعیت پیامدهای خطرناکی برای آینده و توان امت دارد و لازم است جامعه به توصیه‌های دینی در این باره توجه بیشتری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه خانواده‌ها و جوانان باید نسبت به مساله ازدواج و فرزندآوری توجه جدی کنند بیان داشت: امروز عوامل مختلفی مانند مشکلات اقتصادی، نگرانی از آینده شغلی و تأخیر در ازدواج موجب کاهش فرزندآوری شده و این روند باید تغییر کند.

ماموستا مرادی افزود: اگر جامعه به سمت تک‌فرزندی برود یا ازدواج به تعویق بیفتد، پیامدهای سنگینی در آینده ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت‌ها، علما، روحانیون، دانشگاه‌ها و بزرگان جامعه باید با ارائه راهکار، رفع موانع ازدواج و حمایت معیشتی از جوانان شرایط را برای ازدواج آسان و فرزندآوری فراهم کنند.

ماموستا مرادی افزود: آینده نامعلوم جوانان مجرد، ضعف باروری، روابط نادرست و مشکلات فرهنگی از جمله عواملی است که ضرورت حمایت جدی برای تشکیل خانواده را یادآوری می‌کند.

سقط جنین؛ معضل بزرگ و مانع فرزندآوری

ماموستا عبدالرحمن مرادی با اشاره به رشد سقط جنین در جامعه بیان داشت: آمارهای بالای سقط جنین چه عمدی، چه غیرعمدی یا غیرقانونی، معضل بزرگی در مسیر فرزندآوری است و مقابله با آن ضروری است.

وی افزود: این موضوع ریشه در بارداری‌های ناخواسته، روابط نامشروع، فقر و بیکاری و انتخاب جنسیت دارد که نوعی جاهلیت مدرن به شمار می‌رود و باید به‌طور جدی با آن مقابله شود.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی درباره حرمت سقط جنین بیان داشت: برخورد قضائی با مراکز غیرقانونی سقط، جلوگیری از فعالیت مطب‌های خانگی، مقابله با فروشندگان داروهای ممنوع و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان از اقداماتی است که باید در این زمینه انجام گیرد.

ماموستا مرادی افزود: بی‌توجهی به این مسائل زمینه‌ساز کاهش جمعیت و سالمندی جامعه خواهد شد و این تهدیدی جدی برای آینده کشور است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها بیان داشت: در سخت‌ترین دوران‌ها از جمله حملات مغول، جنایات هیتلر، ظلم روس‌ها در مناطق کردنشین و فاجعه انفال در عراق، مردم هرگز از فرزندآوری غافل نشدند و همین امر موجب تداوم نسل و هویت آنان شد.

وی افزود: امروز نیز اگرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد اما مسئولیت الهی و اجتماعی فرزندآوری نباید فراموش شود.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌ها هشدار داد: پیری جمعیت، کاهش نسل و سالخورده شدن جامعه تهدیدی جدی برای اقتصاد، فرهنگ، امنیت و حتی بقای ملت است و باید با عزم جدی از ازدواج و فرزندآوری حمایت کرد تا این خطر جبران‌ناپذیر دامن‌گیر جامعه نشود.