خبرگزاری مهر_مجله مهر: حالا به دل آذر ماه رسیدهایم. اوج عرض اندام پاییز و دلربایی خیرهکننده پادشاه فصلها. پاییزی که زیباییاش با زمینهای خیس باران خورده تکمیل میشود. در هفتهای که گذشت مردم پایتخت با نم بارانی که از لا به لای سرب و دود به بام خانههایشان رسید انگار کمی نفس کشیدند و امیدوارتر به روزهای پیش رو نگاه کردند. این خوشحالی از جایی تکمیلتر شد که اخبار هواشناسی وعده بارانهای پر و پیمانی را در اواخر آذر ماه و اوایل دیماه داد؛ علاوه بر رویدادهایی پیرامون بارشها، هفتهای که گذشت پر از خبرهای ریز و درشت بود؛ هفتهای پر از سانحه برای چهرههای سرشناس از سقوط پاراگلایدر رضا امیرخانی نویسنده سرشناس ادبیات داستانی گرفته تا تصادف دلخراش معاون رئیس جمهور که منجر به درگذشت همسر و دو فرزند او شد. لا به لای اخبار داخلی پزشکیان باز هم اظهار نظرهای جنجالی داشت و ترامپ همچنان با توهمهای عجیب و غریبش در جهان خبرساز شد.
یک اتفاق و سه داغ برای معاون رئیس جمهور
یکی از خبرهایی که طی هفته گذشته حسابی سر زبانها افتاد تصادف ماشین اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور به همراه خانواده در جاده سمنان بود. حادثهای که در آن مادر خانواده درگذشت و چند روز بعد دختر و پسر کوچکتر خانواده هم با اعلام مرگ مغزی از دنیا رفت و معاون رئیسجمهور با اعلام رضایت، حاضر به اهدای عضو دو جگر گوشهاش شد. در این حادثه پسر بزرگتر و پدر همسر سقاب اصفهانی (راننده خودرو) جان سالم به در بردند. طبق آخرین اخبار علت وقوع چنین حادثهای خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام شد. اما چیزی که این رویداد را پررنگتر کرد سوگواری غم انگیز واشکهای معاون رئیس جمهور هنگام امضای رضایتنامه برای اهدای عضو عزیزانش بود؛ کسی در اولین اظهار نظرش بعد از این داغ سنگین گفت: «تسلیم محض مشیت خداوند متعال هستم.... به لطف الهی و با تمام وجودم به عهدی که با مردم عزیزم بستم و قولی که به رئیس جمهور محترم دادم پایبند خواهم بود.»
چرا ابرها را بارور نمیکنیم؟
قطعاً یک از معضلات مهم ما طی چند ساله گذشته و علی الخصوص امسال یکی از مشکلهای اصلی خشکسالی شدید و کمبود بارشها در کشور است که در یکی دو ماه گذشته به بحرانی جدی در سرزمینمان تبدیل شده. یکی از سوالات و گمانههایی که هرازچندگاهی در ذهن بیشتر ما شکل میگیرد این است که چرا از تکنولوژی و فناوری لازم برای بارور سازی ابرها استفاده نمیکنیم تا مشکل تشنگی زمین در شهرهای مختلف برطرف شود. سوال پرتکراری که اصغری؛ کارشناس معروف هواشناسی در بخش خبر تلویزیون طی یک مصاحبه اینترنتی به آن پاسخ قابل تأملی داد تا آب پاکی را روی دست خیلیها که به آن امید بسته بودند بریزد. او در این مصاحبه گفت: «بارورسازی ابرها در کل دنیا در حد پژوهش است. این حرفها بیشتر فالوور جمعکن است، نه علمی و اجرایی. این کار به قدری خرج دارد که اصلاً عملی کردن آن نمیصرفد و کاری است برای یک اشل و مساحت کوچک مثل یک باغ یا زمین فوتبال یا فرودگاه…»
پزشکیان: خودتان مشکلاتتان را حل کنید، من برای چه به استانها بیایم؟
یکی از ویژگیهایی که طی این یکساله آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان را در خبرها سرزبانها انداخته اظهار نظرات جنجالی او درباره مسائل مختلف است که طبق روال همیشگی با واکنشهای زیاده همراه شده. یکی از اظهار نظرهای پرحاشیه آقای پزشکیان دقیقاً در این هفته اتفاق افتاد. او در سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مسئولان این استان در نشست فرهیختگان و فعالان فرهنگی در کشور گفت: «مگر من چه کسی هستم که حتماً باید برای دیدن مشکلات به شهر شما بیایم؟ خودتان وضعیت را ببینید و مشکل را حل کنید. خیال میکنید که اگر من ببینم معجزه میکنم؟ این ذهنیت که تنها با حضور رئیسجمهور کارها پیش میرود، خودش یک اشکال است.» تاجایی که این صحبت رئیس جمهور در شبکههای اجتماعی با بازتابهای متعددی همراه بود و خیلیها در جواب، خطاب به او بار دیگر به این مقام مسئول گوشزد کردند که شما رئیس جمهور هستید آقای پزشکیان!
توهین به نمادهای ایرانی در شبکه نمایش خانگی
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم بیمبالاتی یک مسابقه در نمایش خانگی جنجال تازهای را در فضای مجازی درست کرد؛ تاجایی که بسیاری از رسانههای فرهنگی در اخبار خود این طور نوشتند: «رئالیتی شوی «بازمانده» که به تازگی پخشش را شروع کرده بخشی از مسابقهاش به پرتاب کیسه شن و خراب کردن دیواری اختصاصی داده که نماد درفش کاویانی و ایران باستان را روی خود دارد. پخش این آیتم طی ۲۴ ساعت گذشته با انتقادات گسترده مخاطبان در شبکههای اجتماعی همراه شده. سازندگان برنامه اما این اتفاق را «سوءتفاهم» دانستند و اعلام کردند قصد بی احترامی به این نماد را نداشتهاند!» شدت این انتقادها به حدی بود پلتفرم پخش کننده این برنامه از طرف ساترا توقیف شد و حتی سیامک انصاری و مهران غفوریان طی ویدئوهایی جداگانه معذرتخواهی کردند و گفتند: «از تمام ملت ایران بابت اتفاقات برنامه «بازمانده» که همه ما را ناراحت کرده عذر میخواهم. حق کاملاً با شماست و من به سهم خودم و بخاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما و مردم ایران دارم عذر میخواهم و امیدوارم من را ببخشید.»
سرقت باستانی یک در ۷۰۰ ساله در اصفهان
از عجیبترین خبرهای هفته در حوزه فرهنگی خبری مربوط به یک سرقت عجیب بود که خیلی از کانالها و شبکهها از آن به عنوان یک فاجعه یاد کردند. این خبر هم مربوط به دزیده شدن در ۷۰۰ ساله مسجد جامع خوزان خمینی شهر در اصفهان بود. جالب است بدانید که کارشناسان این حوزه میگویند این مسجد یکی از ارزشمندترین و قدیمی ترین مساجد استان اصفهان است و ۷۰۰ سال قدمت دارد و ایلاخانان در قرن ۸ این مسجد را بر روی بقایای آتشکده ساسانی ساختهاند. رئیس اداره میراث فرهنگی خمینیشهر اصفهان در واکنش به این اتفاق گفته: «مُتولی مسجد (خادم)، هنگام بازگشایی این مکان متوجه سرقت درب آن از چهارچوب خود شد و بلافاصله مراتب را با پلیس ۱۱۰ در میان گذاشت. بررسیها درباره سرقت در مسجد جامع محله «خوزان» این شهرستان آغاز شده و اقدامهای قانونی برای شناسایی سارقان در حال اجراست.»
حواشی تازه تیم ملی با دیوانگیهای ترامپ در جام جهانی
ماجرای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال که دوره تازه خودش را در آمریکا برگزاری میکند یکسال مانده به برگزاری این مسابقات با حاشیههای زیادی همراه بوده که مهمترین آنها ندادن ویزا به اهالی فدراسیون فوتبال ایران است؛ تاجایی که هفته گذشته ماجرای ویزا ندادن آمریکا به مهدی تاج برای حضور در مراسم قرعه کشی تیمهای جام جهانی خبرساز شد اما در چند روز گذشته آمریکا رسماً اعلام کرد تیم ملی ایران امکان حضور در جام جهانی را دارد و کاخ سفید هم گفت: ترامپ اجازه حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا برای انجام بازیهای جام جهانی را صادر کرده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. فقط هوادارانشان نمیتوانند به آمریکا سفر کنند.»
