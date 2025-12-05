  1. استانها
امام جمعه سراوان: زن در نگاه اسلام محور تربیت است نه ابزار مصرف‌گرایی

سراوان- امام جمعه سراوان با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن گفت: اسلام بر خلاف نگاه ابزارگونه غربی ها به زن، آن را مرکز رشد و تربیت جامعه می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت رعایت ارزش‌های دینی، حجاب را عامل کرامت، استحکام خانواده و ایجاد اعتماد میان زن و مرد دانست.

امام جمعه سراوان گفت: بی‌حجابی موجب سست شدن اعتماد و از بین رفتن غیرت می‌شود و این تغییرات نتیجه بی‌توجهی به ارزش‌های الهی است.

وی افزود: اگر جامعه نسبت به این مسائل حساس نباشد، ارزش‌ها یکی‌یکی پایمال می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرد بیان کرد: انسان باید پیش از هر چیز به تزکیه نفس بپردازد و به جای تمرکز بر عیب دیگران، به اصلاح خود توجه کند.

به گفته وی، ریشه بسیاری از آسیب‌های اخلاقی در غفلت از خودسازی و خداجویی است.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اسراف، رعایت الگوی صحیح مصرف را وظیفه‌ای دینی و اجتماعی دانست و ادامه داد: برق، آب و گاز نعمت‌های الهی و حق مشترک مردم‌اند و اسراف در آن‌ها تضییع حقوق عمومی است.

وی با بیان اینکه خشکسالی پدیده‌ای جهانی است، تأکید کرد: برخی افراد از این شرایط برای تخریب خدمات نظام سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که مدیریت منابع نیازمند همراهی مردم و رعایت مصرف است.

وی افزود: اسراف تنها در انرژی نیست؛ در خوراک، پوشاک، خریدهای غیرضروری و سبک زندگی نیز باید میانه‌روی رعایت شود. جامعه‌ای که گرفتار مصرف‌گرایی شود، از معنویت و مسئولیت‌پذیری فاصله می‌گیرد. قناعت علاوه بر آثار اقتصادی، موجب سلامت اخلاقی جامعه و دوری از تجمل‌گرایی می‌شود.

بازگشت به سبک زندگی و سیره فاطمی حلال مشکلات جامعه است

امام‌جمعه سراوان با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، ایشان را الگویی کامل برای بندگی، عفت، بصیرت و جهاد معرفی کرد و گفت: بازگشت به سیره فاطمی بسیاری از مشکلات اخلاقی و خانوادگی را برطرف می‌کند.

وی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با بانوان افزود: زن مسلمان باید در کنار حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی، سنگر خانواده و عفاف را حفظ کند؛ الگویی که در زندگی حضرت زهرا (س) به‌روشنی دیده می‌شود.

وی با بیان تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن افزود: غرب زن را ابزار مصرف و لذت‌جویی می‌بیند، اما اسلام او را محور تربیت و رشد جامعه می‌داند. زن ایرانی نیز ثابت کرده است که می‌تواند در کنار حفظ حجاب و نقش مادری، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی بدرخشد.

در ادامه، حجت‌الاسلام بامری با تأکید بر نقش دعا در امنیت گفت: دعا سلاح انبیاست و حتی برخی قضا و قدرهای حتمی را تغییر می‌دهد. امنیت نعمت بزرگی است که با خون شهدا به دست آمده و همه باید برای حفظ آن تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از سفر وزیر دادگستری به سراوان، خواستار تقویت نیروی انسانی دادگستری، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و توجه به مشکلات مرزی و زیرساختی شهرستان شد.

