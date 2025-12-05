به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت رعایت ارزشهای دینی، حجاب را عامل کرامت، استحکام خانواده و ایجاد اعتماد میان زن و مرد دانست.
امام جمعه سراوان گفت: بیحجابی موجب سست شدن اعتماد و از بین رفتن غیرت میشود و این تغییرات نتیجه بیتوجهی به ارزشهای الهی است.
وی افزود: اگر جامعه نسبت به این مسائل حساس نباشد، ارزشها یکییکی پایمال میشوند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرد بیان کرد: انسان باید پیش از هر چیز به تزکیه نفس بپردازد و به جای تمرکز بر عیب دیگران، به اصلاح خود توجه کند.
به گفته وی، ریشه بسیاری از آسیبهای اخلاقی در غفلت از خودسازی و خداجویی است.
حجتالاسلام بامری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اسراف، رعایت الگوی صحیح مصرف را وظیفهای دینی و اجتماعی دانست و ادامه داد: برق، آب و گاز نعمتهای الهی و حق مشترک مردماند و اسراف در آنها تضییع حقوق عمومی است.
وی با بیان اینکه خشکسالی پدیدهای جهانی است، تأکید کرد: برخی افراد از این شرایط برای تخریب خدمات نظام سوءاستفاده میکنند، در حالی که مدیریت منابع نیازمند همراهی مردم و رعایت مصرف است.
وی افزود: اسراف تنها در انرژی نیست؛ در خوراک، پوشاک، خریدهای غیرضروری و سبک زندگی نیز باید میانهروی رعایت شود. جامعهای که گرفتار مصرفگرایی شود، از معنویت و مسئولیتپذیری فاصله میگیرد. قناعت علاوه بر آثار اقتصادی، موجب سلامت اخلاقی جامعه و دوری از تجملگرایی میشود.
بازگشت به سبک زندگی و سیره فاطمی حلال مشکلات جامعه است
امامجمعه سراوان با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، ایشان را الگویی کامل برای بندگی، عفت، بصیرت و جهاد معرفی کرد و گفت: بازگشت به سیره فاطمی بسیاری از مشکلات اخلاقی و خانوادگی را برطرف میکند.
وی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با بانوان افزود: زن مسلمان باید در کنار حضور فعال در عرصههای اجتماعی، سنگر خانواده و عفاف را حفظ کند؛ الگویی که در زندگی حضرت زهرا (س) بهروشنی دیده میشود.
وی با بیان تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن افزود: غرب زن را ابزار مصرف و لذتجویی میبیند، اما اسلام او را محور تربیت و رشد جامعه میداند. زن ایرانی نیز ثابت کرده است که میتواند در کنار حفظ حجاب و نقش مادری، در عرصههای علمی، فرهنگی و سیاسی بدرخشد.
در ادامه، حجتالاسلام بامری با تأکید بر نقش دعا در امنیت گفت: دعا سلاح انبیاست و حتی برخی قضا و قدرهای حتمی را تغییر میدهد. امنیت نعمت بزرگی است که با خون شهدا به دست آمده و همه باید برای حفظ آن تلاش کنند.
وی در پایان با قدردانی از سفر وزیر دادگستری به سراوان، خواستار تقویت نیروی انسانی دادگستری، رسیدگی به وضعیت زندانها و توجه به مشکلات مرزی و زیرساختی شهرستان شد.
