امام جمعه سراوان: تبیین حقیقت وظیفه همه آحاد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای نمازجمعه این هفته سراوان با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» گفت: امروز این وظیفه حیاتی برای امت اسلامی است و رهبر معظم انقلاب بارها هشدار دادهاند که اگر شبهات و تحریفها با روشنگری برطرف نشود، جامعه دچار انحراف خواهد شد. جهاد تبیین تنها یک شعار نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است تا حقیقت در برابر موج دروغها گم نشود.
امام جمعه سراوان افزود: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای در پی وارونهسازی واقعیتها هستند و بیعملی ما به معنای میدان دادن به آنان است. نسل جوان بیش از هر زمان نیازمند روایت درست از دستاوردها و آرمانهای انقلاب است تا در گرداب شایعات گرفتار نشود.
وی حضور نخبگان، نویسندگان و صاحبان قلم را ضروری دانست و تأکید کرد: جهاد تبیین تنها وظیفه روحانیون یا مسئولان نیست؛ هر فرد توانمند باید در این میدان حاضر شود. ابزار دشمن تحریف است و ابزار ما صداقت و روشنگری.
حجت الاسلام سابکی تصریح کرد: تبیین مؤثر نیازمند مهارت، استدلال و شناخت فضای رسانهای است و باید با زبانی روشن و منطقی، متناسب با ذهن نسل جوان بیان شود؛ زیرا نسل جدید حقیقتجوست و سخن حق را با دل میپذیرد.
تقوا باعث بیمه افراد در مقابل جنگ روانی دشمنان میشود
وی تقوا را ستون جامعه اسلامی معرفی کرد و گفت: تقوا سپر فرد و جامعه در برابر لغزشها و فشارهای دشمن است و موجب بصیرت و مقاومت در برابر فریبها میشود. جامعهای که اهل تقوا باشد، در برابر جنگ روانی بیمه خواهد شد و اعتماد و ثبات اجتماعی افزایش مییابد.
خطیب جمعه سراوان همچنین به جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن با اتاقهای فکر و رسانههای گسترده، ذهنها را هدف گرفته و با بزرگنمایی مشکلات و انتشار شایعات، در پی ناامیدسازی مردم است. مقابله با این جنگ نیازمند مشارکت عمومی و هوشیاری در برابر روایتسازیهای دروغین است.
ایران قوی محصول ایمان و اتحاد مردم است
وی در پایان تأکید کرد: ایران قوی محصول ایمان و اتحاد مردم است. چهار ستون اصلی قدرت ایران، یعنی تقوا، بصیرت، اتحاد و حضور آگاهانه، سپر ملت در برابر توطئههاست و آینده روشن از آن ملتهایی است که امید را حفظ کنند.
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