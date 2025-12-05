امام جمعه واوان: مهار تورم و ساماندهی بازار مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی فاطمی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته واوان، با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو اظهار کرد: دانشجویان امروز باید همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرموده‌اند، نسبت به آینده مدیریتی کشور اطمینان داشته باشند و این باور در آنان تقویت شود که کشور با کارآمدی و تدبیر اداره می‌شود.

وی افزود: باید دانشجویان را به آینده‌ای بهتر از امروز امیدوار کنیم تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر نخبگان علمی و فرهنگی در مسیر توسعه کشور فراهم شود.

امام جمعه واوان با بیان اینکه تنها راه علاج مشکلات، قوی شدن است، تصریح کرد: اگر دانشگاه، حوزه علمیه، مساجد و ادارات ما قوی باشند، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنیم.

فاطمی‌نسب خاطرنشان کرد: دشمنان در طول سالیان گذشته تلاش کرده‌اند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند، اما به برکت خون شهدا، این نظام مستحکم‌تر از گذشته مسیر خود را ادامه داده است.

وی با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: آموزش و پرورش می‌تواند در کنترل ناهنجاری‌ها نقش مؤثری ایفا کند و مشارکت مردم در بهبود شرایط اجتماعی یک ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه واوان در ادامه با تأکید بر لزوم توجه جدی به مسائل اقتصادی گفت: ضعف‌ها باید برطرف و مشکلات معیشتی مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه کاهش یابد.

وی در پایان تصریح کرد: کنترل بازار، حمایت از معیشت مردم و مهار تورم باید به‌صورت جدی در دستور کار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.