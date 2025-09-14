آموزش ریاضیات کلید جذب نخبگان و توسعه هوش مصنوعی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، در مراسم اختتامیه طرح ملی «ایران دیجیتال» با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در آینده آموزش و مشاغل، گفت: آنچه امروز آغاز شده، تنها یک نقطه شروع است و مسیر پیشرو نیازمند مهارتآموزی جدی دانشآموزان و دانشجویان خواهد بود.
فاطمیزاده ضمن قدردانی از خانوادهها، دانشآموزان، مجموعه کوئرا و وزارت آموزشوپرورش برای همراهی در اجرای این طرح اظهار کرد: هوش مصنوعی همچون کشفیات بنیادین تاریخ بشری، بسیاری از مفاهیم انسانی از جمله خلاقیت، نوآوری، شیوه یادگیری و حتی هویت را به چالش خواهد کشید. اگر ماشینی با تواناییهای مشابه انسان و بر پایه حجم عظیمی از دانش آموزشدیده باشد، پرسش اساسی این خواهد بود که آیا همچنان باید آن را ماشین یا فراتر از آن دانست.
آینده مشاغل در گرو شناخت و کاربردیسازی هوش مصنوعی
وی با اشاره به اینکه توسعه هوش مصنوعی در میان دانشآموزان و دانشجویان یکی از اهداف کلیدی معاونت علمی است، تصریح کرد: این حوزه به بازتعریف بسیاری از مشاغل منجر خواهد شد. بهعنوان نمونه، در پزشکی و بهویژه رادیولوژی شاهد تغییرات جدی خواهیم بود. بنابراین، دانشآموزان باید خود را برای آیندهای آماده کنند که برخی مشاغل حذف و برخی دیگر بازطراحی میشوند
«هوش مصنوعی» و «ریاضیات» محور تحول
فاطمیزاده بیان کرد: در سالهای اخیر، کاهش علاقه به رشته ریاضی در دانشگاهها و دبیرستانها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ در حالیکه ریاضی زیربنای اصلی برای پرورش دانشمندان و نظریهپردازان هوش مصنوعی است. اگر تنها به آموزشهای سطحی بسنده کنیم، حداکثر به استفادهکنندگان خوب از ابزارهای هوش مصنوعی و نه تولیدکنندگان دانش و فناوری بدل خواهیم شد.
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، تأکید کرد: تقویت آموزش ریاضیات از دوره متوسطه و دانشگاهها باید بهعنوان اولویت جدی دنبال شود تا استعدادهای برتر کشور دوباره به این حوزه جذب و مسیر تربیت نخبگان و نظریهپردازان هوش مصنوعی در کشور هموار شود.
