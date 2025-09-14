  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

آموزش ریاضیات کلید جذب نخبگان و توسعه هوش مصنوعی در کشور

آموزش ریاضیات کلید جذب نخبگان و توسعه هوش مصنوعی در کشور

رئیس ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت: تقویت آموزش ریاضیات از دوره متوسطه تا دانشگاه باید در اولویت قرار گیرد تا استعدادهای برتر کشور به این حوزه جذب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، در مراسم اختتامیه طرح ملی «ایران دیجیتال» با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در آینده آموزش و مشاغل، گفت: آن‌چه امروز آغاز شده، تنها یک نقطه شروع است و مسیر پیش‌رو نیازمند مهارت‌آموزی جدی دانش‌آموزان و دانشجویان خواهد بود.

فاطمی‌زاده ضمن قدردانی از خانواده‌ها، دانش‌آموزان، مجموعه کوئرا و وزارت آموزش‌وپرورش برای همراهی در اجرای این طرح اظهار کرد: هوش مصنوعی همچون کشفیات بنیادین تاریخ بشری، بسیاری از مفاهیم انسانی از جمله خلاقیت، نوآوری، شیوه یادگیری و حتی هویت را به چالش خواهد کشید. اگر ماشینی با توانایی‌های مشابه انسان و بر پایه حجم عظیمی از دانش آموزش‌دیده باشد، پرسش اساسی این خواهد بود که آیا همچنان باید آن را ماشین یا فراتر از آن دانست.

آینده مشاغل در گرو شناخت و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی

وی با اشاره به این‌که توسعه هوش مصنوعی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان یکی از اهداف کلیدی معاونت علمی است، تصریح کرد: این حوزه به بازتعریف بسیاری از مشاغل منجر خواهد شد. به‌عنوان نمونه، در پزشکی و به‌ویژه رادیولوژی شاهد تغییرات جدی خواهیم بود. بنابراین، دانش‌آموزان باید خود را برای آینده‌ای آماده کنند که برخی مشاغل حذف و برخی دیگر بازطراحی می‌شوند

«هوش مصنوعی» و «ریاضیات» محور تحول

فاطمی‌زاده بیان کرد: در سال‌های اخیر، کاهش علاقه به رشته ریاضی در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ در حالی‌که ریاضی زیربنای اصلی برای پرورش دانشمندان و نظریه‌پردازان هوش مصنوعی است. اگر تنها به آموزش‌های سطحی بسنده کنیم، حداکثر به استفاده‌کنندگان خوب از ابزارهای هوش مصنوعی و نه تولیدکنندگان دانش و فناوری بدل خواهیم شد.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، تأکید کرد: تقویت آموزش ریاضیات از دوره متوسطه و دانشگاه‌ها باید به‌عنوان اولویت جدی دنبال شود تا استعدادهای برتر کشور دوباره به این حوزه جذب و مسیر تربیت نخبگان و نظریه‌پردازان هوش مصنوعی در کشور هموار شود.

کد خبر 6588810
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها