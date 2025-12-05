هشدار امام جمعه آرادان درباره توطئه دشمن برای توقف جریان علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن گرامی داشت روز دانشجو بیان کرد: دانشگاه و محل کسب علم مکانی مقدس است تا جایی که انسان خوب است با وضو وارد دانشگاه و مدارس شود زیرا قرار است در این مکان‌ها علم آموخت و علم هم در نزد اسلام، بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه علمی که در خدمت بشریت و اسلام و پیشرفت نظام اسلامی باشد، مقدس است، افزود: دانشجویان به دنبال سفر نیکسون به تهران اعتراضی ضد استکباری کردند اما رژیم طاغوت اعتراض آنان را به خاک و خون کشید و سه دانشجو را شهید کرد تا روز شانزدهم آذرماه به روز دانشجو نامگذاری شود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه مهمترین وظیفه دانشگاه‌ها امروز تولید علم است، گفت: علم در شاخه‌های مختلف، پزشکی، مهندسی، نظامی، موشکی و فیزیک و … در بستر دانشگاه به مراحل عالی می‌رسد تا به خدمت مردم در بیاید.

شریفی نیا با بیان اینکه مهمترین رسالت دانشجویان هم کسب علم است، گفت: جریان انقلاب و رهبری امام خمینی (ره) رابطه دانشگاه و سیاست را در خدمت تولید و کسب علم می‌داند، ابراز کرد: رویکرد جریان ضد انقلاب اما در مقابل آن است که دانشگاه سیاسی شود.

وی با بیان اینکه این گروه قصد دارد که دانشگاه را در حاشیه قرار دهد و علم زیاد برایشان مهم نباشد و این خواست ضد انقلاب است، تاکید کرد: برای این منظور از حربه‌هایی هم استفاده می‌شود که راه اندازی جنجال‌ها از آن جمله است زیرا اینها نمی‌خواهند که علم در کشورمان تولید شود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند من مخالف این نیستم که دانشجویان وارد سیاست شوند اتفاقاً مدافع حامی هستیم که دانشجویان بصیرت سیاسی پیدا کنند تا توطئه‌های دشمنان و جهان را بشناسند اما با سیاسی کاری و اینکه دانشگاه به باشگاه سیاسی تبدیل شود، مخالف هستیم.

شریفی نیا با بیان اینکه برخی می‌خواهند دانشگاه به محل تاخت و تاز آدم‌هایی شود که قصد دارند کشور را بر هم ریخته و جنجال به راه بیاندازند، افزود: کسی نیست که انکار کند دانشجو باید سیاست را بداند لذا دشمنان ما می‌خواهند که میزان رشد علمی کشور و تخصص گرایی و آرامش مورد نیاز برای پیشبرد فعالیت‌های علمی بر هم بخورد.