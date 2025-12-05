  1. ورزش
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

نفرات برتر ماراتن کیش معرفی شدند

مسابقه دو ماراتن کیش با حضور ۵۲۰۰ دونده در بخش های مختلف با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بزرگ ماراتن کیش صبح امروز جمعه با حضور ۵۲۰۰ هزار از دوندگان حرفه‌ای و علاقه‌مندان این رشته در بخش بانوان و آقایان در جزیره کیش برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران در بخش بانوان از ساعت ۵:۳۰ و در بخش مردان از ساعت ۷:۳۰ در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر استارت زدند.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، خط پایان ماده ۵ کیلومتر در ساحل ماشه، بخش ۱۵ کیلومتر در محدوده پارک دلفین‌ها و مسیر ۴۲ کیلومتر در ساحل دامون تعیین شده بود که ماده ۵ کیلومتر بدون زمان‌سنجی و با رویکرد تفریحی برگزار شد.

بر این اساس در پایان رقابت ۵ هزار دونده که حدود ۲ هزار دونده خانم و حدود ۳ هزار نفر دونده آقا بودند نفرات برتر به شرح زیر اعلام شد:

۱۵ کیلومتر بانوان
نفر اول: سمیرا خداترس طرقی با رکورد یک ساعت و یک دقیقه و ۱۴ ثانیه
نفر دوم: یگانه کریم با رکورد یک ساعت و یک دقیقه و ۴۴ ثانیه
نفرسوم: مینا گلستانه نو با رکورد یک ساعت و ۲ دقیقه و ۷ ثانیه
نفر چهارم: مبینا خیاط کهنوئی با رکورد یک ساعت و ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه
نفر پنجم: زهرا بائوج رضائی با رکورد یک ساعت و ۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۴۲ کیلومتر بانوان
نفر اول: پریسا عرب با رکورد ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه
نفر دوم: راضیه السادات هاشمی تیرانچی با رکورد ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه ۲۶ ثانیه
نفر سوم: شکوه طیاره خواجوئی بارکورد سه ساعت و ۱۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه
نفر چهارم: دنیا سمیعی با رکورد ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه و یک ثانیه
نفر پنجم: بهاره فرشیدفام با رکورد ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه

‎۱۵ کیلومتر آقایان
نفر اول: محمدحسین طیبی با رکورد ۴۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه
نفر دوم: خلیل ناصری با رکورد ۴۸ دقیقه و ۴ ثانیه
نفر سوم: مرتضی بیرانوند با رکورد ۴۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه
نفر چهارم: محمدجواد ناروئی با رکورد ۴۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
نفر پنجم: میلاد رحیمی با کورد ۴۹ دقیقه و ۴۲ ثانیه

آقایان ۴۲ کیلومتر
نفر اول: امیر حسین کیوانلو با رکورد ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه
نفر دوم: محمد حقیقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه
نفر سوم: سجاد خالقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه
نفر چهارم: علی اکبر بذری با رکورد ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
نفر پنجم: رحیم رستگاری مبین با رکورد ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

پنجمین دوره مسابقه بزرگ ماراتن کیش با استارت ۳۰ دونده با ویلچر به همراه یک دونده نابینا و یک دونده ناشنوا روز جمعه ۱۴ آذرماه در جزیره کیش برگزار شد. ماده ۵ کیلومتر به صورت تفریحی برگزار شد که همه دوندگان هر سه ماده در هر ٢ بخش بانوان و آقایان که به خط پایان رسیدند مدال اهدا شد و ۵ نفر اول ماده های ۱۵ و ۴۲ کیلومتر مدال و تندیس به همراه جوایز نفیس اهدا گردید.

پریسا عرب، قهرمان دوی ماراتن ۴۲ کیلومتر پس از پایان رقابت گفت: شرایط مسابقه بسیار مطلوب بود و تنوع بالای بخش‌های مختلف باعث جذابیت رقابت‌ها شده بود. استقبال گسترده شرکت‌کنندگان، به‌ویژه در بخش بانوان، انرژی زیادی برای دختران و جوانان علاقه‌مند به دومیدانی ایجاد می‌کند و می‌تواند آن‌ها را بیشتر به سمت ورزش‌های جاده‌ای جذب کند.

عرب با اشاره به نخستین تجربه حضورش در مسافت ۴۲ کیلومتر گفت: این اولین ماراتنی بود که شرکت کردم و خوشبختانه توانستم مقام نخست را کسب کنم. من رکورددار ایران در ماده‌های ۳۰۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر هستم و تلاش کردم در این رقابت هم کم نیاورم. در جایی از مسیر که بدنم خسته شده بود، ذهنم به من گفت ادامه بده.

امیرحسین کیوانلو، قهرمان ماراتن کیش نیز گفت: پارسال که در مسابقه شرکت کردم، موفق شدم مقام سوم را کسب کنم اما امسال توانستم مقام اول را به دست بیاورم. زمان من امسال حدود ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه شد در حالی که سال گذشته ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه بود.

وی در ادامه درباره سوابق خود بیان کرد: قبلا هم در رده جوانان و نوجوانان فعالیت داشتم و رکورددار جوانان در ماده ۱۰ هزارمتر مسابقات بودم.

کیوانلو درباره سطح رقابت‌ها و تعداد شرکت‌کنندگان گفت: تعداد شرکت‌کننده‌ها نسبت به پارسال بیشتر شده بود و سطح مسابقات هم بسیار بالا بود، به‌طوری که در حد مسابقات بین‌المللی برگزار شد. واقعا از میزبانی مسابقات راضی هستیم.

    نظرات

    علی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 6
      پاسخ
      ماراتن کیش خیلی خوبه واقعا یک مسابقه ورزشی به این شکل کم داشتیم .
    علیرضا IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      عالی بود،کاش همه رشته ها بدون فدراسیون برگزار کنند،چون الکی شارژ میدند به فدراسیونها،در حالی که اونها کاری انجام نمیدند

