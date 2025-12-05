نفرات برتر ماراتن کیش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بزرگ ماراتن کیش صبح امروز جمعه با حضور ۵۲۰۰ هزار از دوندگان حرفهای و علاقهمندان این رشته در بخش بانوان و آقایان در جزیره کیش برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران در بخش بانوان از ساعت ۵:۳۰ و در بخش مردان از ساعت ۷:۳۰ در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر استارت زدند.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری، خط پایان ماده ۵ کیلومتر در ساحل ماشه، بخش ۱۵ کیلومتر در محدوده پارک دلفینها و مسیر ۴۲ کیلومتر در ساحل دامون تعیین شده بود که ماده ۵ کیلومتر بدون زمانسنجی و با رویکرد تفریحی برگزار شد.
بر این اساس در پایان رقابت ۵ هزار دونده که حدود ۲ هزار دونده خانم و حدود ۳ هزار نفر دونده آقا بودند نفرات برتر به شرح زیر اعلام شد:
۱۵ کیلومتر بانوان
نفر اول: سمیرا خداترس طرقی با رکورد یک ساعت و یک دقیقه و ۱۴ ثانیه
نفر دوم: یگانه کریم با رکورد یک ساعت و یک دقیقه و ۴۴ ثانیه
نفرسوم: مینا گلستانه نو با رکورد یک ساعت و ۲ دقیقه و ۷ ثانیه
نفر چهارم: مبینا خیاط کهنوئی با رکورد یک ساعت و ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه
نفر پنجم: زهرا بائوج رضائی با رکورد یک ساعت و ۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه
۴۲ کیلومتر بانوان
نفر اول: پریسا عرب با رکورد ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه
نفر دوم: راضیه السادات هاشمی تیرانچی با رکورد ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه ۲۶ ثانیه
نفر سوم: شکوه طیاره خواجوئی بارکورد سه ساعت و ۱۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه
نفر چهارم: دنیا سمیعی با رکورد ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه و یک ثانیه
نفر پنجم: بهاره فرشیدفام با رکورد ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه
۱۵ کیلومتر آقایان
نفر اول: محمدحسین طیبی با رکورد ۴۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه
نفر دوم: خلیل ناصری با رکورد ۴۸ دقیقه و ۴ ثانیه
نفر سوم: مرتضی بیرانوند با رکورد ۴۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه
نفر چهارم: محمدجواد ناروئی با رکورد ۴۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
نفر پنجم: میلاد رحیمی با کورد ۴۹ دقیقه و ۴۲ ثانیه
آقایان ۴۲ کیلومتر
نفر اول: امیر حسین کیوانلو با رکورد ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه
نفر دوم: محمد حقیقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه
نفر سوم: سجاد خالقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه
نفر چهارم: علی اکبر بذری با رکورد ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
نفر پنجم: رحیم رستگاری مبین با رکورد ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه
پنجمین دوره مسابقه بزرگ ماراتن کیش با استارت ۳۰ دونده با ویلچر به همراه یک دونده نابینا و یک دونده ناشنوا روز جمعه ۱۴ آذرماه در جزیره کیش برگزار شد. ماده ۵ کیلومتر به صورت تفریحی برگزار شد که همه دوندگان هر سه ماده در هر ٢ بخش بانوان و آقایان که به خط پایان رسیدند مدال اهدا شد و ۵ نفر اول ماده های ۱۵ و ۴۲ کیلومتر مدال و تندیس به همراه جوایز نفیس اهدا گردید.
پریسا عرب، قهرمان دوی ماراتن ۴۲ کیلومتر پس از پایان رقابت گفت: شرایط مسابقه بسیار مطلوب بود و تنوع بالای بخشهای مختلف باعث جذابیت رقابتها شده بود. استقبال گسترده شرکتکنندگان، بهویژه در بخش بانوان، انرژی زیادی برای دختران و جوانان علاقهمند به دومیدانی ایجاد میکند و میتواند آنها را بیشتر به سمت ورزشهای جادهای جذب کند.
عرب با اشاره به نخستین تجربه حضورش در مسافت ۴۲ کیلومتر گفت: این اولین ماراتنی بود که شرکت کردم و خوشبختانه توانستم مقام نخست را کسب کنم. من رکورددار ایران در مادههای ۳۰۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر هستم و تلاش کردم در این رقابت هم کم نیاورم. در جایی از مسیر که بدنم خسته شده بود، ذهنم به من گفت ادامه بده.
امیرحسین کیوانلو، قهرمان ماراتن کیش نیز گفت: پارسال که در مسابقه شرکت کردم، موفق شدم مقام سوم را کسب کنم اما امسال توانستم مقام اول را به دست بیاورم. زمان من امسال حدود ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه شد در حالی که سال گذشته ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه بود.
وی در ادامه درباره سوابق خود بیان کرد: قبلا هم در رده جوانان و نوجوانان فعالیت داشتم و رکورددار جوانان در ماده ۱۰ هزارمتر مسابقات بودم.
کیوانلو درباره سطح رقابتها و تعداد شرکتکنندگان گفت: تعداد شرکتکنندهها نسبت به پارسال بیشتر شده بود و سطح مسابقات هم بسیار بالا بود، بهطوری که در حد مسابقات بینالمللی برگزار شد. واقعا از میزبانی مسابقات راضی هستیم.
نظر شما