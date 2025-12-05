  1. ورزش
واکنش فدراسیون دوومیدانی به حاشیه‌های ایجاد شده در ماراتن کیش

رئیس فدراسیون دوومیدانی، منطقه آزاد کیش و مدیران آن را مسئول تمامی حاشیه‌های ایجاد شده در ماراتن کیش خواند گفت: به جای فدراسیون منطقه آزاد باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون ماراتن کیش گفت: ما حدود سه ماه پیش بود که با مسئولان ورزش تمام مناطق آزاد و دبیرخانه مناطق آزاد جلسه گذاشتیم و آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری مسابقات ماراتن و دوهای خیابانی اعلام کردیم. به همه دوستان و مسئولان ورزش مناطق آزاد هم تاکید کردیم که هدف ما برگزاری مسئولانه و قانونمند این مسابقات است و به همین خاطر تمام مسابقات باید با کسب مجوز و هماهنگی فدراسیون انجام شود.

حدادی ادامه داد: متأسفانه مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزار کننده‌زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند و به هشدارهای ما در روزهای منتهی به برگزاری مسابقه هم توجه نکردند. حالا هم با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده باید خودشان درباره این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره اظهار نظر مسئولان منطقه آزاد کیش درباره استفاده از ماده ۶۵ و عدم نیاز برگزاری رویدادها به کسب مجوز گفت: ماده ۶۵ به مواردی اشاره دارد که پای ارگان و مسائل دولتی در میان باشد. فدراسیون دوومیدانی اما نهادی عمومی و غیر دولتی به شمار می‌رود و شامل ماده ۶۵ نمی‌شود.

حدادی در پایان گفت: فدراسیون چندی پیش نخستین فستیوال دوومیدانی کودکان ایران را با حضور صدها ورزشکار و خانواده‌هایشان برگزار کرد و هیچ حاشیه‌ای در این ابعاد هم به وجود نیامد. همواره هم از برگزاری چنین رویدادهای بزرگی که ۵ هزار دونده را به خود جذب کرده حمایت می‌کند اما با نظارت‌های لازم و شرایطی که حاشیه و مسئله‌های اینچنینی ایجاد نشود.

    • پیروز IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      27 14
      پاسخ
      الان اتفاق خاصی افتاده والاخودتون بیشترازهمه سروصداکردید
    • ناشناس IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 40
      پاسخ
      ابن میندازه گردن اون اون میندازه گردن این همه باید دستگیر و حبس و انفصال از خدمت بشن
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      19 30
      پاسخ
      اینجوری که شما صداش دراوردین تمام دنیا فهمیدن ..ضعف مسولین بی لیاقته میرسونه که ی روسری هم نمیتونن..کنترل کنن.‌‌.بی حجاب تو مسابقه راهشون نمیدادید ..این دیگه کاری داشت...
    • علی عسگری IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      31 30
      پاسخ
      مگه چه مشکلی پیش اومده که قاضی دستور داده اصلا چی شده مگه مسابقه هم جرم داره
    • یوسف باپی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مگه دویدن هم جرم محسوب می‌شود نکنه انتظار دارین با مانتو ومقنعه بدوند
    • جعفر ابراهیمی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 14
      پاسخ
      دادستان و مقام دولتی که مدیر این‌ها هست حاضر وجوابگوش کنید تا دیگه هیچکس جراعت همچین کاری زشت در مملکت اسلامی انجام ندهند چند تا بازیگر با مشروبات الکلی وپارتی گرفتن چقدر بیانیه دادند کجایند اونا بااون کار زشت بازیگران چرا برای مردم جزیره هیچ ارزشی قائل نیستند چقدر مردم گفتن این کار درست نیست ولی کو گوش شنوا تو این دولت معلومه عده ای هرکاری دلشون بخواد می‌کنند ولی جوابگو نیستند لااقل آقای دادستان شما کاری کتید کسی دیگه جرات اینکار نداشته باشه

