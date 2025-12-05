به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون ماراتن کیش گفت: ما حدود سه ماه پیش بود که با مسئولان ورزش تمام مناطق آزاد و دبیرخانه مناطق آزاد جلسه گذاشتیم و آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری مسابقات ماراتن و دوهای خیابانی اعلام کردیم. به همه دوستان و مسئولان ورزش مناطق آزاد هم تاکید کردیم که هدف ما برگزاری مسئولانه و قانونمند این مسابقات است و به همین خاطر تمام مسابقات باید با کسب مجوز و هماهنگی فدراسیون انجام شود.



حدادی ادامه داد: متأسفانه مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزار کننده‌زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند و به هشدارهای ما در روزهای منتهی به برگزاری مسابقه هم توجه نکردند. حالا هم با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده باید خودشان درباره این موضوع پاسخگو باشند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره اظهار نظر مسئولان منطقه آزاد کیش درباره استفاده از ماده ۶۵ و عدم نیاز برگزاری رویدادها به کسب مجوز گفت: ماده ۶۵ به مواردی اشاره دارد که پای ارگان و مسائل دولتی در میان باشد. فدراسیون دوومیدانی اما نهادی عمومی و غیر دولتی به شمار می‌رود و شامل ماده ۶۵ نمی‌شود.

حدادی در پایان گفت: فدراسیون چندی پیش نخستین فستیوال دوومیدانی کودکان ایران را با حضور صدها ورزشکار و خانواده‌هایشان برگزار کرد و هیچ حاشیه‌ای در این ابعاد هم به وجود نیامد. همواره هم از برگزاری چنین رویدادهای بزرگی که ۵ هزار دونده را به خود جذب کرده حمایت می‌کند اما با نظارت‌های لازم و شرایطی که حاشیه و مسئله‌های اینچنینی ایجاد نشود.