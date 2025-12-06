فاطمه محیطی‌زاده ملی‌پوش هفت‌گانه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از عملکردش در مسابقات برون‌مرزی و برنامه‌های آینده اظهار کرد: خدا را شکر همیشه توانسته‌ام بهترین عملکرد را در میان ورزشکاران دوومیدانی داشته باشم و با رکوردشکنی‌های ملی و باشگاهی هیچ‌وقت دچار افت نشده‌ام. از سال ۱۳۹۹ زیر نظر مربی متخصص و بادانش روز در تهران فعالیت می‌کنم و همین موضوع باعث شده همیشه در آمادگی مطلوب قرار داشته باشم.

ماجرای آسیب‌دیدگی در قهرمانی آسیا

او درباره رخداد تلخ مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی توضیح داد: در کره‌جنوبی یک اتفاق عجیب باعث شد پایی که هیچ آسیبی نداشت درست روز مسابقه دچار درد شدید شود. من تنها یک آسیب جزئی در زانوی پای راست داشتم اما فشار مسابقه باعث شد در پای مخالف دچار پارگی مینیسک داخلی شوم.

وی افزود: پس از آن رقابت‌ها حدود ۶۵ تا ۷۰ روز تمرین تخصصی نداشتم و فقط تحت نظر بهترین متخصصان فیزیوتراپی و توانبخشی بودم. با این حال تنها با سه هفته تمرین در لیگ باشگاه‌های کشور شرکت کردم که انتخابی بازی‌های کشورهای اسلامی هم بود و توانستم در آستانه جابه‌جایی رکورد ملی قرار بگیرم.

آمادگی برای بازی‌های کشورهای اسلامی

محیطی‌زاده با اشاره به بازگشت سریع خود گفت: خوشبختانه به دلیل پایه آمادگی بدنی بالا که با اصول حرفه‌ای توسط مربی‌ام آقای ابراهیمی تمرین می‌شود همیشه در کوتاه‌ترین زمان به شرایط مطلوب برمی‌گردم. نتیجه این تلاش‌ها هم کسب مدال طلای بازی‌های کشورهای اسلامی بود که از این بابت بسیار خوشحالم.

وی در ادامه تاکید کرد: در قهرمانی قهرمانی آسیا در اوج آمادگی بدنی و ذهنی بودم و قطعاً شانس مدال داشتم ولی در بازی‌های کشورهای اسلامی فقط با ۵۰ درصد آمادگی به میدان رفتم و با وجود این رکوردشکنی کردم و طلا گرفتم.

سیاست جدید فدراسیون در حمایت از بانوان

عضو تیم ملی دوومیدانی درباره تغییر رویکرد فدراسیون گفت: بانوان دوومیدانی همیشه با شرایط سخت تمرین می‌کردند و کمتر دیده می‌شدند. ریاست جدید فدراسیون حمایت از بانوان را در اولویت قرار داده و همین باعث پیشرفت محسوس نتایج در ریاض شده است. مطمئن باشید در مسابقات آتی نیز شاهد موفقیت‌های بیشتری از دختران ایران خواهیم بود.

وضعیت ماده هفت‌گانه در ایران

محیطی‌زاده با اشاره به کم‌توجهی تاریخی به ماده هفت‌گانه اظهار داشت: در گذشته در این ماده ضعیف عمل کردیم و نتوانستیم در رویدادهای بزرگ مدال بگیریم. من در ایران رقیبی ندارم و این روی عملکردم اثر منفی می‌گذارد. اما در رقابت‌های بیرون از کشور حتی با ۵۰ درصد توان ثابت کردم که مسابقه دادن با حریفان قوی چقدر مهم و نتیجه‌ساز است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: کاملاً آماده انجام کارهای بزرگ هستم. هدف نهایی من حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است و برای کسب مدال در آن رقابت‌ها تلاش می‌کنم.

می‌توانم دوباره پرچم ایران را بالا ببرم

دارنده مدال طلای بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض افزود: دوومیدانی ایران به روزهای آرمانی خود برگشته و احسان حدادی نشان داده که زمان همه چیز را درست می‌کند. من هم مانند هر ورزشکاری نیاز به انگیزه و توجه دارم. اگر فدراسیون و مسئولان وزارت ورزش به‌ویژه در بخش بانوان توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ مطمئن باشید در رقابت‌های آینده هم می‌توانم مثل بازی‌های کشورهای اسلامی پرچم کشورم را بالا ببرم.

محیطی‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: از حمایت‌های خانواده‌ام، مربی‌ام آقای ابراهیمی و همچنین آقای بابایی مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان که همیشه پشتیبان من بوده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها ادامه دار باشد با به امید خدا بتوانم مجدداً در رقابت‌های پیش رو برای دوومیدانی ایران افتخار کسب کنم.