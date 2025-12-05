پیام تسلیت وزیر امور خارجه به «سقاب اصفهانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی درگذشت همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی، در پیامی مصیبت وارده به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی

با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت جانکاه درگذشت همسر گرامی‌تان، مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی، و همچنین فرزندان عزیزتان در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترم‌تان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند مهربان مسئلت می‌نمایم رحمت و غفران واسعه خود را شامل ارواح آن عزیزان از دست‌رفته گرداند و به شما و بازماندگان گرانقدر صبر، آرامش و به پدر بزرگوار همسر مکرمه و فرزند دیگرتان صحت و سلامتی عطا فرماید.



سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه