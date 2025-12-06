  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

عراقچی: احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد

وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران آماده از سرگیری مذاکرات با دولت آمریکا در مورد مسائل هسته‌ای است و این موضوع به رویکرد و نظر ایالات متحده بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ژاپنی «کیودو» در تهران بیان کرد: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات با دولت آمریکا در مورد برنامه و توسعه هسته‌ای خود است و البته این موضوع به رویکرد و نظر ایالات متحده بستگی دارد.»

وزیر خارجه ایران با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور گفت: «تاسیسات هسته‌ای و مناطق اطراف آنکه در ماه ژوئن توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفتند، ممکن است به مواد رادیواکتیو آلوده باشند که مانع از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود.»

عراقچی همچنین نسبت به کمک فنی ژاپن که پس از حادثه نیروگاه هسته‌ای «فوکوشیما دایچی» در زمینه رفع آلودگی تخصص دارد، ابراز امیدواری کرد.

نظر شما

    نظرات

    • NL ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 0
      پاسخ
      بیست و چهار ساعته فقط راجع به مذاکره کردن یا نکردن نظر بدین. تا صد سال میخاد راجغ به مذاکزه حرف بزنه. همونطور که پنجاه سال همین کارو کرد.
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      هنوز منتظر مذاکره هستیم ، این یعنی ارسال پالس ضعف به دشمن ، بابا این قلدر اومده تاسیسات اتمی ما را بمبارون کرده. چی شد درخواست غرامت
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      سلام. آقای عراقچی لطفا این همه به امریکای جنایتکار بها ندهید آیا شما در این چند دهه گذشته این امپراطوری کشتار و جنایت کارها را نشناخته اید امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است پس دست دوستی برای مذاکره به سوی شیطان دراز کردن خطاست. ایا خطاهای آقای ظریف برای شما دست عبرت نشده است. انرژی هسته ای حق مسلم ملت بزرگ ایران اسلامی است و ذره ای از حق استفاده از انرژی هسته‌ای و غنی سازی در خاک کشور عزیزمان ایران اسلامی کوتاه نمی آیند.
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      تغییر رویکرد آمریکا منوط به عدم حمایت کامل او از رژیم صهیونیستی و جمع آوری پایگاه های نظامی از کشور های اطراف ایران میباشد که فکر نمیکنم به این راحتی این تغییر صورت بگیرد
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      گدایی مذاکره ...

