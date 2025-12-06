  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

پیام تسلیت ذوالقدر به معاون رئیس جمهور

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی فوت همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور با صدور پیام تسلیت این ضایعه را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی فوت همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور با صدور پیام تسلیت این ضایعه را به وی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس جمهور

سلام علیکم بما صبرتم؛

مصیبت درگذشت ناگهانی و تأسف برانگیز همسر گرامی و دو فرزند دلبندتان را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

امید است خداوند متعال، به قلب متوکل جنابعالی صبر و سکینه عطا فرماید و روح همسر ارجمند و جگر گوشگان عزیزتان را قرین مغفرت و رحمت واسعه خود قرار دهد.

محمد باقر ذوالقدر

کد خبر 6679987
اكرم سادات حسيني شبستري

