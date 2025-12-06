پیام تسلیت ذوالقدر به معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی فوت همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور با صدور پیام تسلیت این ضایعه را به وی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس جمهور

سلام علیکم بما صبرتم؛

مصیبت درگذشت ناگهانی و تأسف برانگیز همسر گرامی و دو فرزند دلبندتان را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

امید است خداوند متعال، به قلب متوکل جنابعالی صبر و سکینه عطا فرماید و روح همسر ارجمند و جگر گوشگان عزیزتان را قرین مغفرت و رحمت واسعه خود قرار دهد.

محمد باقر ذوالقدر