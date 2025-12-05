به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا بعدازظهر جمعه در کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا که در سالن جلسات اداره کل هواشناسی برگزار شد، با تأکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط‌زیست و… تصمیم‌گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار می‌رود بخشی از آلاینده‌ها در استان روبه افزایش باشد. همچنین احتمال ورود آلاینده‌ها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد.

صفری تأکید کرد: باوجود این شرایط مدارس تا مقاطع دوم متوسطه برای روز شنبه پانزدهم آذر غیرحضوری خواهند شد و در این میان مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی تعطیل نخواهند بود.

وی از اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل خبر داد و افزود: بااین‌حال از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز گفت: جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

او افزود: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد ازاین‌رو از تمامی فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، ازجمله ساخت‌وسازهای شهری و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد باهدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

او ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

صفری از تقویت و تطبیق فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌رانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداری‌ها موظف‌اند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.

او تصریح کرد: ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار می‌رود اداره کل ورزش و جوانان استان اطلاع‌رسانی لازم را جهت توقف فعالیت‌های ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.

صفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.

شایان‌ذکر است؛ این جلسه با حضور نمایندگان استانداری البرز، اداره کل هواشناسی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش، پلیس راهور، صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.