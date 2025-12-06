آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز در صبح شنبه ۱۵ آذرماه

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در شرایط پایدار آبوهوایی انجام میشود.
وی درباره وضعیت ترافیکی صبح شنبه ۱۵ آذر، گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفتوبرگشت روان گزارششده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز افزود: در محور هراز، محدوده کلرد در مسیر شمال به جنوب با ترافیک نیمه سنگین مواجه هستیم.
باقرجوان با اشاره به سنگینی ترافیک در آزادراه اصلی استان، گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد و پیشبینی میکنیم با افزایش شدت سفرهای صبحگاهی این وضعیت به صورت مقطعی ادامه یابد.
وی در پایان اظهار کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.
نظر شما