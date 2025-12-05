مدارس هرمزگان در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با بیان اینکه دانشگاه‌های استان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذرماه مطابق با شرایط و با صلاحدید رؤسای دانشگاه‌ها فعالیت خواهند کرد، از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه خبر داد.

وی گفت: همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نیز در این دو روز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره‌کل آموزش و پرورش استان و موافقت استاندار هرمزگان، تصمیم بر تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و غیرحضوری شدن فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در تاریخ‌های ذکر شده گرفته شده است.

حسن‌زاده در ادامه گفت: فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها طبق روال عادی انجام خواهد شد و تعطیلی در این بخش‌ها نخواهیم داشت.

دبیر ستاد بحران استان هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم، در قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا کمک کنند و افزود: همکاری و همراهی شهروندان در این شرایط بسیار مهم است.