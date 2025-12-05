  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

مدارس هرمزگان در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه و غیرحضوری شدن مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با بیان اینکه دانشگاه‌های استان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذرماه مطابق با شرایط و با صلاحدید رؤسای دانشگاه‌ها فعالیت خواهند کرد، از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه خبر داد.

وی گفت: همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نیز در این دو روز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره‌کل آموزش و پرورش استان و موافقت استاندار هرمزگان، تصمیم بر تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و غیرحضوری شدن فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در تاریخ‌های ذکر شده گرفته شده است.

حسن‌زاده در ادامه گفت: فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها طبق روال عادی انجام خواهد شد و تعطیلی در این بخش‌ها نخواهیم داشت.

دبیر ستاد بحران استان هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم، در قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا کمک کنند و افزود: همکاری و همراهی شهروندان در این شرایط بسیار مهم است.

    • ملیحه پژوم IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 6
      پاسخ
      لطفاً مدارس رو غیر حضوری نکنید یا مدرسه باز باشه یا کلا تعطیل
      • حدیث شناور IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        3 0
        غیر حضوری
    • فرزین IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      7 0
      پاسخ
      به نظر من عالی بود
    • Farzin IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 0
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 3
      پاسخ
      من ساکن قشم هستم! در نه ماه سال تحصیلی سه ماه زمستان و ماه اذر هوا بهاری و عالی است! تعجب آور است که در بهترین آب و هوا بچه های ما را خانه نشین کرده اند!!! دو هفته است مدارس جزایر خلیج فارس به دلایل واهی مجازی شده است !!
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 0
      پاسخ
      تورو خدا مدرسه هارا باز نکنید خیلی مریضی بدی اومده من خودم مریض شدم خیلی بده هنوز هم خوب نشدم خیلی هوا آلوده است توروخدا باز نکنین❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌😭😭😭🔄
    • Mahsa US ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با تعطیلی شما هیچ کمکی که به جلوگیری از شیوع بیماری نمیکنید هیچ مردم با مسافرت هاشون مریضی رو پراکنده میکنند . من خودم معلم هستم ولی در موسسه زبان الان هم پای مدارس اینجا هم تعطیل میکنن درصورتی که ربطی به موسسات خصوصی نداره و برای راحتی خودشون و سواستفاده از دستورات بی منطق شما اینکارو انجام میدن و با کلاس مجازی کلی درد دسر برای معلمها و خانواده ها درست کردن. کلام آخر این هست که شفاف سازی انجام بگیره که موسسات خصوصی اجباری به مجازی کردن کلاس هاشون نیست.
    • ابوالفضل IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ساکن بندر عباس هستم مریضی خیلی بدی آمده من مریض شدم بقیه که مریضن خیلی مریض هستن مدرسه رو غیر حضوری کنید ما داریم به خاطر مدرسه مریض میشیم تا آخر سال غیر حضوری کنید مریضی زیاده تعطیل کنید. مجازی کنید خانواده من همه مریض تعطیل کنید
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا اگر که میشه مدارس هرمزگان رو تعطیل کنید من مشکل قلبی دارم که اگر مریض شوم دچار مرگ می شوم و بیشتر دانش آموزان کلاس ما مریض هستند

