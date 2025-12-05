  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

گل‌محمدی با ۲ تغییر فولاد را به مصاف آلومینیوم فرستاد

اهواز - در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، فولاد خوزستان امروز در اهواز، میزبان آلومینیوم اراک است. سرمربی فولاد با دو تغییر نسبت به دیدار گذشته، تیمش را روانه میدان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی در برابر حریف صف آرایی می‌کند.

سینا مریدی به دلیل محرومیت ناشی از اخراج در دیدار برابر استقلال تهران غایب است و محمدرضا کشاورزی جانشین او شده است.

گوستاوو بلانکو مهاجم خارجی پس از انتقادهای چند هفته اخیر نیمکت‌نشین شد و محمدرضا سلیمانی جای او را در ترکیب گرفته است.

فولاد که پس از دو پیروزی متوالی برابر پیکان و استقلال خوزستان به فرم خوبی رسیده بود، هفته گذشته در برابر استقلال تهران با وجود نمایش قابل قبول، شکست خورد. اکنون شاگردان یحیی گل‌محمدی به دنبال جبران آن نتیجه و کسب سه امتیاز خانگی برابر آلومینیوم اراک هستند.

