به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی در برابر حریف صف آرایی می‌کند.

سینا مریدی به دلیل محرومیت ناشی از اخراج در دیدار برابر استقلال تهران غایب است و محمدرضا کشاورزی جانشین او شده است.

گوستاوو بلانکو مهاجم خارجی پس از انتقادهای چند هفته اخیر نیمکت‌نشین شد و محمدرضا سلیمانی جای او را در ترکیب گرفته است.

فولاد که پس از دو پیروزی متوالی برابر پیکان و استقلال خوزستان به فرم خوبی رسیده بود، هفته گذشته در برابر استقلال تهران با وجود نمایش قابل قبول، شکست خورد. اکنون شاگردان یحیی گل‌محمدی به دنبال جبران آن نتیجه و کسب سه امتیاز خانگی برابر آلومینیوم اراک هستند.