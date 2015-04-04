نهمین گل عنایتی به فولاد/ ادامه بدشانسی های اهوازی ها

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران از ساعت ۱۸:۵۵ روز جمعه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد به اتمام رسید. اسماعیل شریفات(۷۰) و ماتیاس چاگو(۸۳) برای فولاد و رضا عنایتی(۱۳) برای استقلال گل زدند.

* فولاد خوزستان با ترکیب: علیرضا سلیمی، مهرداد جماعتی (۲۶- امید خالدی)، لئونارد مساریچ، بهمن کامل، یوسف وکیا، مهدی بدرلو، ماتیاس چاگو، محسن مسلمان، اسماعیل شریفات، ساسان انصاری و محمد قاضی در برابر استقلال صف آرایی کرد.

استقلال تهران نیز با ترکیب: محسن فروزان، امیر حسین صادقی، حنیف عمران زاده، یعقوب کریمی، هاشم بیک زاده، محمدرضا خرسندنیا (۴۶- میلاد نوری)، امید ابراهیمی، هرایر مگویان، میلاد فخرالدینی (۸۸- محسن کریمی)، سجاد شهباززاده و رضا عنایتی در برابر فولاد قرار گرفت.

* مدافع راست تیم فوتبال فولاد خوزستان بازی حساس هفته آینده را از دست داد. یوسف وکیا با دریافت کارت زرد در نیمه دوم بازی فولاد و استقلال سه اخطاره شد و به همین دلیل نمی تواند در مقابل نفت تهران صدرنشین لیگ برتر باشگاه های ایران به میدان برود. دیدار نفت تهران و فولاد خوزستان روز یکشنبه بیست و سوم فروردین در تهران برگزار خواهد شد.

* کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل آسیب دیدگی در اواسط نیمه اول بازی با استقلال تعویض شد. مهرداد جماعتی در دقیقه ۲۶ نیمه اول دیدار تیم های فولاد و استقلال به دلیل مصدومیت از میدان خارج شد و جایش را به امید خالدی داد. فولاد خوزستان که در این فصل با مشکلات زیادی در زمینه کمبود بازیکن روبرو بوده، حالا یکی از بهترین بازیکنانش را از دست داده و باید منتظر اعلام نظر پزشکان در روزهای آینده باشد.

* غلامرضا عنایتی برای نهمین بار موفق به گلزنی برابر فولاد خوزستان شد. مسن ترین بازیکن لیگ برتر در دقیقه ۱۳ دیدار فولاد و استقلال دروازه تیم میزبان را با استفاده از اشتباهات مدافعان و دروازه بان فولاد گشود. این گل نهمین گل عنایتی برابر فولاد خوزستان در تاریخ مسابقات لیگ برتر محسوب می شود.

* هافبک راست فولاد خوزستان اولین گلزن مشترک در تاریخ مسابقات فولاد و استقلال لقب گرفت. اسماعیل شریفات که با زدن گل اول و پایه گذاری گل دوم فولاد زمینه ساز پیروزی سرخ پوشان اهواز مقابل استقلال شد، اولین بازیکنی لقب گرفت که توانسته با پیراهن هر دو تیم فولاد و استقلال در بازی های رودرروی این دو تیم گلزنی کند. شریفات که در لیگ یازدهم با پیراهن استقلال به فولاد گل زده بود، امشب با پیراهن فولاد به استقلال گل زد تا تنها بازیکنی باشد که با پیراهن هر دو تیم در بازی های رودرروی استقلال و فولاد گل زده باشد.

* نسبت به بازی سال گذشته فولاد و استقلال که در فروردین ۹۳ برگزار شد، استقبال کمتری از این بازی انجام شده است. استقلال تهران نسبت به بازی سال گذشته از حمایت هواداران بیشتری برخوردار است. این هواداران که با در دست داشتن پرچم های آبی در استادیوم الغدیر حضور یافته اند، پلاکاردی هم در حمایت از کرار جاسم هافبک محروم استقلال به استادیوم آورده اند.

* هواداران فولاد خوزستان هنگام ورود تیم داوری به میدان شعارهایی سر دادند و از محسن ترکی خواستند عدالت را در این بازی رعایت کند. فولادی ها از انتخاب شدن محسن ترکی بعنوان داور این بازی راضی نیستند.

* تعدادی از هواداران فولاد که در صندلی های پایین جایگاه ویژه استقرار یافته اند، یک پلاکارد حاوی تصویر بازیکن سابق و فعلی تیم فولاد خوزستان که سرباز محسوب می شوند را به استادیوم آورده اند. برخی از این بازیکنان نظیر آرش افشین و ولید مشایی زاده مدتی است که با فولاد فسخ قرارداد کرده و از این تیم جدا شده اند.

* هنگام ورود تیم استقلال به میدان، هواداران فولاد علیه قلعه نویی شعارهایی سر دادند و این در حالی بود که استقلالی ها به شدت قلعه نویی را تشویق کردند.

* تیم فولاد خوزستان که در دو بازی رفت و برگشت موفق به شکست دادن پرسپولیس تهران شده بود، این کار را برابر استقلال هم تکرار کرد تا همانند لیگ چهارم که قهرمان فوتبال ایران شد، تمامی ۱۲ امتیاز ممکن را از دو تیم سرخابی تهران بگیرد.