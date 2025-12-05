  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

تکواندو زیر ۲۱ سال جهان - کنیا

مبینا نعمت زاده نخستین طلای بانوان ایران را کسب کرد

مبینا نعمت زاده نخستین طلای بانوان ایران را کسب کرد

تیم ملی تکواندو بانوان ایران در سومین روز از رقابت های قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان توسط مبینا نعمت زاده موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین دوره رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال جهان نماینده وزن سوم تیم بانوان کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. مبینا نعمت زاده در دیدار پایانی حریف ترکیه‌ای خود دو بر یک در راند شماری پیروز شد و نخستین طلای تیم ملی بانوان را به نام خود ثبت کرد.

وی در وزن ۵۳- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «عنامس» از مراکش را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت. وی در ادامه برابر «ادیبا سلیم» از آلمان را نیز با همین نتیجه شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی صعود کرد. نعمت زاده در ادامه و پیکار با «ادی اداجیج» از صربستان صاحب برتری شد و به مبارزه پایانی راه یافت. «اوزون کاودار» از ترکیه رقیب نعمت زاده در دیدار فینال بود که راند نخست را ۹ بر ۳ به سود خود خاتمه داد. در راند دوم این رقیب ترکیه‌ای بود که ۱۲ بر ۷ پیروز شد و نماینده کشورمان در راند سوم ابتکار عمل را در دست گرفت و ۵ بر یک به پیروزی دست یافت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در ادامه مسابقات امروز رادین زینالی در فینال وزن ۷۴- کیلوگرم به مصاف نماینده ترکیه می‌رود.

تیم ملی تکواندو ایران تا اینجاری کار توسط ابوالفضل زندی، امیر رضا غلامی و مبینا نعمت زاده سه مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.

کد خبر 6678837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 15
      پاسخ
      زیر ۲۱ سال رو ولش هروقت توی بزرگسالان مدال گرفت حرف بزنه
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 2
      پاسخ
      مبارک خانم دکتر
    • ناشناس IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      11 1
      پاسخ
      با این طلایی که گرفته احتمالاً دیگه خدا را هم بنده نیست!
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 6
      پاسخ
      احسنت بر این دختر ان شا اله خدا کمکت کنه همینطور پر قدرت ادامه بدی و دختر ایران بمونی
    • ایرانی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 1
      پاسخ
      مبارک باشه ولی حاشیه‌های که تا به حال درست کرده هیچ وقت از ذهنتان بیرون نمیره
    • Adler IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      7 2
      پاسخ
      موفق باشی دختر از پس همه چیز برمیای به راهت ادامه بده به بهترین ها میرسی مبارکت باشه 🤍

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها