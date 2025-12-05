مبینا نعمت زاده نخستین طلای بانوان ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نخستین دوره رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال جهان نماینده وزن سوم تیم بانوان کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. مبینا نعمت زاده در دیدار پایانی حریف ترکیه‌ای خود دو بر یک در راند شماری پیروز شد و نخستین طلای تیم ملی بانوان را به نام خود ثبت کرد.

وی در وزن ۵۳- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «عنامس» از مراکش را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت. وی در ادامه برابر «ادیبا سلیم» از آلمان را نیز با همین نتیجه شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی صعود کرد. نعمت زاده در ادامه و پیکار با «ادی اداجیج» از صربستان صاحب برتری شد و به مبارزه پایانی راه یافت. «اوزون کاودار» از ترکیه رقیب نعمت زاده در دیدار فینال بود که راند نخست را ۹ بر ۳ به سود خود خاتمه داد. در راند دوم این رقیب ترکیه‌ای بود که ۱۲ بر ۷ پیروز شد و نماینده کشورمان در راند سوم ابتکار عمل را در دست گرفت و ۵ بر یک به پیروزی دست یافت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در ادامه مسابقات امروز رادین زینالی در فینال وزن ۷۴- کیلوگرم به مصاف نماینده ترکیه می‌رود.

تیم ملی تکواندو ایران تا اینجاری کار توسط ابوالفضل زندی، امیر رضا غلامی و مبینا نعمت زاده سه مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.