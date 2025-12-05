برخورد قاطع پلیس با عوامل درگیری در سالن کشتی نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش اظهار کرد: بلافاصله پس از انتشار تصاویر این درگیری، موضوع به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب نهاوند رسید و دستور فوری برای بازداشت تمام عوامل دخیل صادر شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی وارد عمل شده و پس از ایجاد آرامش در محل، افراد شناسایی‌شده که پیش از حضور مأموران متواری شده بودند، تحت پیگرد قرار گرفتند.

این درگیری که شامگاه گذشته در سالن کشتی نهاوند رخ داد، ناشی از یک اختلاف داخلی میان دو مربی بود که به ورود تعدادی از ورزشکاران به صحنه انجامید.

پیش از این، اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در بیانیه‌ای این رفتارها را مغایر با اخلاق و منش پهلوانی خوانده و تأکید کرده بود که پرونده برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.