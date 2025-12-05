خراسان رضوی قهرمان مسابقات کشوری جودو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر گرایلی، رئیس هیئت جودو خراسان رضوی و نایب رئیس فدراسیون جودو عصر جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه اظهار کرد: تیم خراسان رضوی سه مدال طلا، سه نقره و ۲ برنز به دست آورد. در این مسابقات تیم تهران دوم شد و لرستان مقام سوم را کسب کرد.

رئیس هیئت جودو خراسان رضوی و نایب رئیس فدراسیون جودو افزود: این مسابقات با حضور ۳۵۰ ورزشکار و ۳۳ تیم روز گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون جودو در مشهد آغاز شد و عصر امروز به پایان رسید.

وی ادامه داد: همچنین در این مسابقات از «حسن دوشنگی» دبیر هیأت جودو خراسان رضوی به خاطر چند دهه تلاش در حوزه جودوی استان و برگزاری مسابقات جام اکو، جام پیشکسوتان و همچنین برگزاری این مسابقات تقدیر شد.