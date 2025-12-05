  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

خراسان رضوی قهرمان مسابقات کشوری جودو شد

مشهد- تیم (الف) خراسان رضوی در مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور با کسب هشت مدال رنگارنگ به مقام نخست دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر گرایلی، رئیس هیئت جودو خراسان رضوی و نایب رئیس فدراسیون جودو عصر جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه اظهار کرد: تیم خراسان رضوی سه مدال طلا، سه نقره و ۲ برنز به دست آورد. در این مسابقات تیم تهران دوم شد و لرستان مقام سوم را کسب کرد.

رئیس هیئت جودو خراسان رضوی و نایب رئیس فدراسیون جودو افزود: این مسابقات با حضور ۳۵۰ ورزشکار و ۳۳ تیم روز گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون جودو در مشهد آغاز شد و عصر امروز به پایان رسید.

وی ادامه داد: همچنین در این مسابقات از «حسن دوشنگی» دبیر هیأت جودو خراسان رضوی به خاطر چند دهه تلاش در حوزه جودوی استان و برگزاری مسابقات جام اکو، جام پیشکسوتان و همچنین برگزاری این مسابقات تقدیر شد.

    • ناشناس IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 0
      پاسخ
      سن نفرات قهرمان بررسی کنید .آقای رئیس فدراسیون جودو کدام استعداد یابی

