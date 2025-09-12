مدال برنز و ۲ عنوان پنجمی برای جودوکاران خراسان رضوی در قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جودوکاران نوجوان استان خراسان رضوی در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی عملکرد درخور توجهی داشتند و موفق به کسب یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی شدند. محمد پوریا بنائیان در دسته ۹۰+ کیلوگرم با نمایشی قدرت‌مند، پس از پیروزی مقابل نماینده کره‌جنوبی و شکست برابر جودوکار ازبکستان، در دیدار رده‌بندی به برتری رسید و مدال برنز آسیا را بر گردن آویخت.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، یاسین پرهیزگار با شکست نماینده عربستان سعودی به جمع مدعیان راه یافت اما در ادامه مغلوب حریفانی از ازبکستان و مغولستان شد و در نهایت در جایگاه پنجمی ایستاد.

سبحان حکیمی نیز در وزن ۷۳- کیلوگرم با دو پیروزی ارزشمند برابر نمایندگان هند و اندونزی خوش درخشید، اما در ادامه برابر جودوکاران تاجیکستان و ازبکستان شکست خورد و عنوان پنجم آسیا را کسب کرد.

به این ترتیب، سهم خراسان رضوی از مسابقات آسیایی جاکارتا در بخش نوجوانان یک مدال برنز، دو عنوان پنجمی بود.

همچنین در رده جوانان، حسین بخشی (۷۳- کیلوگرم)، متین یعقوب‌کش (۸۱- کیلوگرم)، علیرضا نیک‌سرشت (۱۰۰- کیلوگرم) و محمد پوریا بنائیان (۱۰۰+ کیلوگرم) در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت و روزهای شنبه و یکشنبه به رقابت خواهند پرداخت.