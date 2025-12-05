فولاد مبارکه نقش مهمی در پروژه انتقال آب داشت و باید از آن قدردانی کرد

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتقال آب از دریای عمان اقدامی مثبت و مهمی است؛ این طرح با پشتیبانی صنایع بزرگ به نتیجه رسید و اکنون باید با استفاده از تجربه بهدستآمده، راهکارهایی برای کاهش هزینههای انتقال آب بررسی شود. اجرای این پروژه، اقدامی بسیار مفید و حیاتی است که خوشبختانه به ثمر نشست.
وی در ادامه افزود: با توجه به بالا بودن هزینههای این طرح، حمایت واحدهای صنعتی بزرگ، ازجمله فولاد مبارکه و پالایشگاه نفت اصفهان، نقش مهمی در تحقق این پروژه داشت و باید از آنها قدردانی کرد.
نایبرئیس کمیسیون اصل٩٠ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ضروری است با بهرهگیری از تجربیات فعلی، راههایی برای کاهش هزینه تمامشده اینگونه پروژهها پیدا کنیم تا از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر باشد.
وی ادامه داد: آبی که از دریای عمان منتقل میشود، جایگزین آب زیرزمینی مورد استفاده صنایع خواهد شد و این موضوع باعث کاهش مصرف منابع زیرزمینی به همان میزان میشود.
حاجی دلیگانی در پایان اذعان داشت: از تمامی افرادی که برای تحقق این پروژه تلاش کردند، بهویژه کسانی که در استان اصفهان پیگیر اجرای آن بودند، قدردانی میکنم.
