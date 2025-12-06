به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح شنبه پس از اتصال رسمی خط انتقال آب خلیج فارس به فولاد مبارکه، در جمع خبرنگاران با ابراز امیدواری برای به ثمر رسیدن زودهنگام فاز دوم این پروژه از دریای عمان، اظهار کرد: ما یک عهد و قول جدی داشتیم و آن کاهش بارگذاری بر رودخانه زاینده‌رود بود؛ رودخانه‌ای که سال‌هاست تحت فشار بسیار سنگینی قرار دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه صنعتگران و صنایع بزرگ اصفهان، به‌ویژه مجتمع فولاد مبارکه به قول خود وفا کردند و با اجرای این پروژه، گام بلندی در کاهش برداشت آب از زاینده‌رود برداشتند. این اقدام به‌طور قطع در آینده به احیای زاینده‌رود تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.

استاندار اصفهان با بیان اینکه احیای زاینده‌رود یک کار ترکیبی، چندوجهی و بسیار سنگین است، خاطرنشان کرد: هم باید مدیریت مصرف را به‌طور جدی دنبال کرده و هم در تأمین منابع آبی جدید ورود کنیم و هم برنامه‌ریزی‌های متعدد و جامعی داشته باشیم.

جمالی نژاد افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای احیا، همین پروژه انتقال آب دریا بود که امروز فاز اول آن به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: از همه کسانی که این پروژه را مصوب، دنبال و به سرانجام رساندند و همچنین از مجموعه صنایع استان که با ما همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این خط لوله اکنون یک کریدور باز و آماده ایجاد کرده است، گفت: اگر در آینده تصمیم گرفته شود که این آب به سمت تهران یا مناطق دیگر منتقل شود، از نظر فنی کاملاً امکان‌پذیر است.

وی ابراز کرد: به‌ویژه فاز دوم که اتصال به دریای عمان خواهد بود، بسیار مهم و استراتژیک است و در صورت تحقق، حتی می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز آب تهران کمک کند. ضمن اینکه در کنار این خط، امکان توسعه گونه‌های دیگر زیرساخت (مانند فیبر نوری و …) نیز وجود دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: این پروژه در واقع یک تعهد زیست‌محیطی بزرگ هم بود. ما تعهدی نسبت به حقابه کشاورزان و حقابه محیط زیستی زاینده‌رود داشتیم که خوشبختانه با تلاش صنایع، تا حد زیادی در حال مرتفع شدن است.

به گفته جمالی نژاد، در فاز دوم (دریای عمان) نیز تمام مسائل زیست‌محیطی به‌دقت دیده شده؛ فناوری‌های بسیار پیشرفته شیرین‌سازی و شیرین‌زدایی پیش‌بینی شده و هیچ‌گونه آلودگی به دریا وارد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت آب شیرین تولیدشده (EC) نیز بسیار مناسب است به‌گونه‌ای که نه‌تنها برای صنایع، بلکه حتی در مصارف دیگر نیز قابل استفاده خواهد بود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه تمام همت ما بر این است که در آینده، صنایع استان اصفهان دو منبع اصلی آب نامتعارف یعنی پساب تصفیه‌شده و آب دریا را داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از آن، هیچ توسعه صنعتی که بخواهد در اصفهان ایجاد یا توسعه یابد، نباید مجدد بر زاینده‌رود بارگذاری کند. صنایع جدید باید حتماً های‌تک و آب‌بر صفر یا دوستدار محیط زیست باشند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص نگرانی‌های زیست‌محیطی فاز دوم باید بگویم که مطالعات کاملاً انجام شده و تمام مسائل در پروپوزال دیده شده است. البته گاهی در سازمان حفاظت محیط زیست نگاه دوگانه‌ای می‌بینیم؛ برخی پروژه‌ها با وجود مطالعات کامل، مدت‌ها در صف تصویب می‌مانند و برخی پروژه‌های دیگر در استان‌های دیگر خیلی سریع‌تر تصویب می‌شوند.

استاندار اصفهان افزود: در نهایت تمام مدارک به سازمان محیط زیست ارائه شده و منتظر هستیم پس از جلسات استاندار محترم هرمزگان و نماینده محترم ولی فقیه در آن استان، فاز دوم نیز با سرعت آغاز شود.

جمالی نژاد با بیان اینکه انتقال آب دریا بر قیمت تمام‌شده محصول فولاد تأثیر قابل توجهی ندارد، افزود: همان‌طور که در ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان هم دیدیم، این کار امسال انجام خواهد شد و صنایع بزرگ یکی پس از دیگری به این خط متصل می‌شوند. هدف نهایی ما ایجاد یک سبد متنوع از منابع آب نامتعارف آبی است.

وی در پاسخ خبرنگار مهر درباره وضعیت آب شرب تابستان ۱۴۰۵ نیز گفت: همیشه نگاه ما خوش‌بینانه و همراه با امیدآفرینی است. امسال برخی استان‌ها جیره‌بندی آب شرب داشتند، اما اصفهان نداشت و تمام تلاشمان این است که سال آینده نیز مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.