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۷ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۵

با حضور رئیس جمهور؛

عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

اصفهان- رئیس جمهوری از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان بازدید و دستور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه از روند اجرا و پیشرفت مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان به صورت هوایی بازدید کرد.

عملیات اجرایی مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و هم اینک در ۲۴ نقطه فعال با حضور ۱۴ پیمانکار فعال است. پیش‌بینی می‌شود که مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان تا پایان سال به اتمام برسد.

در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون متر مکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود. طول مسیر انتقال آب از دریای عمان به اصفهان ۹۸۰ کیلومتر است و تاکنون آزادسازی ۵۲۰ کیلومتر از مسیر انجام و ۴۲۰ کیلومتر حفاری و ۲۱۴ کیلومتر لوله گذاری شده است.

عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

بنا بر اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان هزینه اجرای مرحله نخست این طرح ۲۵ و نیم هزار میلیارد تومان و مرحله دوم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تمامی هزینه اجرای این دو مرحله را صنایع بزرگ استان اصفهان تأمین خواهند کرد.

عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

انتقال آب از دریای عمان بخشی از طرح احیای زاینده رود است که با اجرای مرحله نخست آن، برداشت آب از زاینده رود توسط صنایع قطع خواهد شد و آنطور که مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان مطرح کرده، مرحله دوم این پروژه علاوه بر آب صنایع، مازاد آب در بخش آشامیدنی، کشاورزی و حقابه محیط زیست هم تأمین خواهد کرد.

عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

در اجرای انتقال از دریای عمان آب در مبدا شیرین و سپس به استان منتقل خواهد شد.

کد مطلب 5898001

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    نظرات

    • reza IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      1 0
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      انشالله آب گوارا به اصفهان برسد وبرای خوردن وزندگی فراهم شود
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
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      اصفهان اندازه کل کشور در یک منطقه کویری فصای سبز درست کرده با تعداد بیشمار صنایع فولاد وغیره همه اقیانوس‌ها را هم بهش بدهید کم میاره صنایع را کم کم ببرید سواحل تا آنجا هم فعال بشه چشم طمع اعراب هم برداشته بشه کم آبی اصفهان هم حل میشه
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 2
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      ما خوزستانی ها از این طرح حمایت 100% می کنیم فقط انتقال از سرشاخه کارون به زاینده رود قطع شود
    • نویسنده IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
      0 0
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      باید از سرشاخه کارون هم آب به اصفهان تامین بشه ،تا خشکسالی تمام بشه، اگر مسئولان خوزستان مخالفت کنند کارون هم به سرنوشت زاینده رود دچار میشود،،خداوند نظاره‌گر بر اعمال ماست، ،در جنوب غربی اصفهان و شرقی لوله کشی می‌کنند ولی حرفی زده نشده ،هیچ مسوولی توضیح نداده که آب کجا می‌رود

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