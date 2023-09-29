عملیات مرحله دوم انتقال آب دریای عمان به اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه از روند اجرا و پیشرفت مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان به صورت هوایی بازدید کرد.

عملیات اجرایی مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و هم اینک در ۲۴ نقطه فعال با حضور ۱۴ پیمانکار فعال است. پیش‌بینی می‌شود که مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان تا پایان سال به اتمام برسد.

در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون متر مکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود. طول مسیر انتقال آب از دریای عمان به اصفهان ۹۸۰ کیلومتر است و تاکنون آزادسازی ۵۲۰ کیلومتر از مسیر انجام و ۴۲۰ کیلومتر حفاری و ۲۱۴ کیلومتر لوله گذاری شده است.

بنا بر اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان هزینه اجرای مرحله نخست این طرح ۲۵ و نیم هزار میلیارد تومان و مرحله دوم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تمامی هزینه اجرای این دو مرحله را صنایع بزرگ استان اصفهان تأمین خواهند کرد.

انتقال آب از دریای عمان بخشی از طرح احیای زاینده رود است که با اجرای مرحله نخست آن، برداشت آب از زاینده رود توسط صنایع قطع خواهد شد و آنطور که مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان مطرح کرده، مرحله دوم این پروژه علاوه بر آب صنایع، مازاد آب در بخش آشامیدنی، کشاورزی و حقابه محیط زیست هم تأمین خواهد کرد.

در اجرای انتقال از دریای عمان آب در مبدا شیرین و سپس به استان منتقل خواهد شد.