به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی صبح شنبه پس از آئین رسمی اتصال شرکت فولاد مبارکه به خط انتقال آب خلیج فارس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل اصلی زایندهرود بارگذاریهای بیرویه در همه دولتهای گذشته است؛ قرار بود اول تونل سوم کوهرنگ و بهشتآباد اجرا شود و بعد صنایع و کشاورزی جدید بارگذاری شود اما برعکس کردند؛ اول صنعت بار گذاشتند، بعد دنبال آب دویدند.
وی با اشاره به اینکه در مجلس دهم اجازه هیچ برداشت جدیدی از زایندهرود را ندادیم، افزود: متأسفانه پروژههای قبلی با هزینه سنگین مردم و فشارهای مختلف به مرحله اجرا رسیدند و حالا ما داریم تاوان آن تصمیمات نادرست را میدهیم.
نماینده مبارکه اتصال فولاد مبارکه به آب دریا را مبارک و ضروری خواند و اظهار کرد: فولاد مبارکه قبلاً فقط ۱.۵ درصد از آب زایندهرود را مصرف میکرد اما همین مقدار هم برای مردم اصفهان مهم بود.
سعیدی افزود: حالا که آب شیرینشده دریا تأمین شده، بخشی از دین فولاد به زایندهرود ادا میشود و صنایع بزرگ یکی پس از دیگری از زایندهرود مستقل میشوند تا آب شرب و کشاورزی مردم رونق پیدا کند.
وی با تأکید بر رعایت عدالت آبی گفت: ما نماینده کل مردم ایران هستیم. این مقدار آب نباید جای دیگری را دچار مشکل کند، بهخصوص در استانهای جنوبی. هرچند من در جایگاه اجرا نیستم و شاید احتیاط بیشتری میکنم اما مسئولان قول دادند با دقت کامل مدیریت کنند تا کمترین خسارت به زیستبوم و جوامع پاییندست وارد شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به دیدار خود با بانویی که اشکریزان از وضعیت زایندهرود گلایه کرده بود، گفت: بهترین راهحل باران رحمت خداست اما تا آن روز باید فرهنگ مصرف درست آب را در صنعت، کشاورزی و شرب نهادینه کنیم و دیگر کمتر در طبیعت دست ببریم. امیدوارم همه صنایع کشور همین مسیر مدیریت صحیح منابع را ادامه دهند.
