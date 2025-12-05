آغاز برنامه کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب قم با توزیع تجهیزات کاهنده در منازل

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت بهینه منابع آب در قم بیان کرد: تأمین و توزیع تجهیزات کاهنده مصرف آب برای نصب در منازل شهروندان، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.



وی با توضیح اینکه این تجهیزات بر روی شیرهای مصرفی از جمله دوش حمام، روشویی و ظرفشویی قابل نصب است گفت: استفاده از این وسایل می‌تواند تا ۳۰ درصد از حجم مصرف آب را بدون هرگونه افت محسوس در فشار کاهش دهد و همین میزان صرفه‌جویی، در مقیاس استانی رقم قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد.



سامری با اشاره به اینکه مصرف کنونی آب در قم حدود ۴۸۰۰ لیتر بر ثانیه است افزود: کاهش ۳۰ درصدی این میزان معادل ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود که بر اساس محاسبات، برابر با ذخیره‌سازی سالانه آب در یک سد با ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب است.



وی تأکید کرد: این صرفه‌جویی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که شهروندان هیچ‌گونه خللی در استفاده روزمره از آب احساس نکنند.



وی ابراز کرد: موضوع نصب تجهیزات کاهنده در هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان نیز مورد بررسی قرار گرفته و مقدمات اجرای آزمایشی آن در دو محله از قم فراهم شده است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: انتخاب این محلات برای سنجش عملی میزان کاهش مصرف و ارزیابی عملکرد تجهیزات انجام می‌شود.



وی اظهار کرد: پس از بررسی نتایج حاصل از اجرای پایلوت، در صورت تحقق میزان مطلوب صرفه‌جویی، طرح به‌صورت گسترده در سطح کلان‌شهر قم دنبال خواهد شد و زمینه کاهش چشمگیر مصرف آب خانوارها فراهم می‌شود.



سامری همچنین بر ضرورت مشارکت مردم و اهمیت اجرای این طرح با هدف مدیریت پایدار منابع تأکید کرد.