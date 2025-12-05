شهید ایزدی ۴۰ سال از عمر خود را در پشتیبانی جبهه مقاومت صرف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید محمدسعید ایزدی بعدازظهر جمعه با حضور در محفل هفتگی هیئت معصومانه که به مناسبت رحلت حضرت ام‌البنین (س) برگزار شد، مورد تکریم قرار گرفت و فرم جذب خدمت افتخاری آستان مقدس حضرت معصومه (س) به وی اهدا شد.



در این محفل که با حضور گسترده دختران نوجوان دوره متوسطه اول و دوم برگزار شد، فضایی معنوی همراه با تکریم مقام مادران و همسران شهدا شکل گرفت. نوجوانان حاضر در این مراسم با شور و انگیزه معنوی، برنامه‌های محفل را همراهی کردند.



همسر شهید ایزدی که در میان جمع نوجوانان به بیان خاطرات و ویژگی‌های شخصیتی شهید پرداخت گفت: این شهید والا مقام ۴۰ سال از زندگی خود را در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پشتیبانی از جبهه مقاومت با اخلاص و پنهان‌زیستی سپری کرد.



وی افزود: انس مداوم با قرآن کریم یکی از برجسته‌ترین خصوصیات این شهید گرانقدر بود.



وی با اشاره به اینکه الگوی تمامی شهدا، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است ادامه داد: دختران نوجوان نیز با التزام به حجاب برتر و حفظ حیای دینی می‌توانند نقش مهمی در پاسداشت ارزش‌های اسلامی داشته باشند و حرمت چادر آنان در تراز خون پاک شهدا قرار دارد؛ چراکه مجاهدت شهدا برای صیانت از ناموس و اعتقادات این سرزمین بوده است.



همسر شهید ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود از دختران نوجوان خواست تا با تأسی از راه شهید ایزدی، انس با قرآن، عمل به سبک زندگی فاطمی و زینبی و پایبندی به حجاب را در زندگی فردی و اجتماعی خود سرلوحه قرار دهند.



پایان‌بخش این آئین، غبارروبی مزار شهید حاج رمضان توسط دختران نوجوان و تقدیم فرم عضویت خدام افتخاری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به همسر این شهید والامقام بود؛ اقدامی که با همراهی مسئولان آستان و اعضای هیئت معصومانه انجام شد و رنگ و بوی معنوی مراسم را دوچندان کرد.